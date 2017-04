Mit Gummibärchenmann im TV

Inna Atazhanova und ihr Sohn Ali haben in Köln TV-Luft geschnuppert.

Am Sonntagabend wird sich die ganze Familie von Ali vor dem Fernseher versammeln. Als eines von mehreren talentierten Kindern tritt der fünfjährige Riesaer in der Show „Little Big Stars“ bei Sat.1 auf. Moderiert wird die neue Show von niemand Geringerem als Thomas Gottschalk. „Dass er der Moderator ist, war für uns eine besondere Ehre“, sagt die Mutter des kleinen Kunstturners, Inna Atazhanova. Ende Januar war sie mit Ali zur Aufzeichnung der Show nach Köln gefahren.

Ausgewählt wurde der Fünfjährige wegen seines Turntalents „und weil er frech und lustig war“, erklärt seine Mutter, die als Ballett-Trainierin und Choreographin beim SC Riesa arbeitet. Die Abteilung Kunstturnen/Sportakrobatik hat bei den Fernsehleuten offenbar einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: „Wir haben vor ein paar Jahren, noch vor Alis Geburt, mit einigen Sportlern bei einem Casting für eine Kindershow teilgenommen. Sie hatten offenbar noch die Telefonnummer und haben sich so beim SC gemeldet.“ Gesucht wurden nun Kinder für die Show „Little Big Stars“. Die Wahl fiel letztlich auf den jüngsten Sohn von Inna Atazhanova.

Entgegen aller Erwartungen war der fünfjährige bei der TV-Aufzeichnung ganz schön schüchtern. „Vorher hat er einfach immer drauflosgeplappert, aber als dann das Publikum da war und ihm Thomas Gottschalk Fragen gestellt hat, war er plötzlich still, antwortete nur noch mit Ja und Nein.“ Inna Atazhanova saß zu diesem Zeitpunkt im Publikum.

Gegen die Schüchternheit bekam das Leckermäulchen Ali zwischendurch offenbar einen Tipp hinter den Kulissen. „Er fragte Thomas plötzlich nach Gummibärchen. Damit hatte er die Lacher auf seiner Seite“, erzählt die Mutti. Doch der Moderator hatte keine. Glücklicherweise fand sich im Publikum ein Spender, und Thomas Gottschalk konnte seinen kleinen Gast ein wenig „bestechen“. Seitdem ist der groß gewachsene Moderator mit den inzwischen ergrauten Locken für Ali nur noch der „Gummibärchenmann“.

Ali hat mit vier Jahren mit dem Kunstturntraining begonnen. Als Trainerinnenkind wächst er „quasi in der Halle auf“, wie seine Mutter sagt. Sie selbst ist ehemalige Leistungssportlerin, ist früher mit dem Sportakrobatik-Bundestrainer Igor Blintsov angetreten. Die Voraussetzungen für eine Sportlerkarriere dürften also gegeben sein. Ali würde aber auch in die Fußstapfen seines Vaters treten. Der betreibt den Imbiss El Pascha in Weida. „Dann könnte ich immer Eis essen“, erklärt der Fünfjährige schelmisch.

„Little Big Stars“ mit Ali läuft am Sonntag, 23. April, um 20.15 Uhr bei Sat.1.

