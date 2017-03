Mit Faust in einen festen Job? 13 Arbeitslose nehmen in Pirna an einem besonderen Theaterprojekt teil. Nicht alle sind von der Maßnahme überzeugt.

Zuerst hört man schwere Schritte, dann betritt Faust im schwarzen Mantel eindrucksvoll sein Studierzimmer. Er rauft sich die Haare, schlägt mit den Fäusten gegen die Wände, öffnet schließlich das Fenster und holt tief Luft. „Habe nun, ach …“, setzt er zu seinem berühmten Monolog an. Sonor die Stimme, seine Gesichtszüge verzweifelt. Wie muss dieser Mensch leiden, auf der Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält?

Keine Frage: Christian Thiel aus Pirna gibt alles. Er hat sich so richtig in Goethes dramatische Figur hineinversetzt. Zusammen mit zwölf weiteren Arbeitslosen aus Pirna und Umgebung nimmt er seit September an dem Theaterprojekt „Job-Act to Connect“ teil, das von der Projektfabrik gGmbH aus Nordrhein-Westfalen geleitet wird. Das Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge finanziert die Maßnahme. Als Bildungsträger vor Ort konnte die Bao GmbH gewonnen werden, ein Dienstleister für Bildung, Arbeit und Orientierung.

Kurz beschrieben geht es darum, dass die Arbeitslosen über das Theaterprojekt wieder eine feste Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Wie das?

An vier Tagen in der Woche erlernen die Teilnehmer unter Anleitung des Theaterpädagogen Lukas Rauchstein von der Projektfabrik die Grundzüge des Theaterhandwerks. In Anlehnung an Goethes Klassiker entstand das Stück „Die ästhetische Erziehung des Faust“.

„Durch die Proben entwickelten die Teilnehmer unter anderem Teamgeist und ein gefestigtes Selbstbewusstsein“, erklärt Monique Trentzsch von der Bao GmbH, die am fünften Tag in der Woche mit den Teilnehmern ein professionelles Bewerbungstraining durchführt. So wurden beispielsweise Bewerbungsunterlagen optimiert und berufliche Alternativen erarbeitet.

Bei dem Projekt geht es folglich nicht nur darum, Monologe zu pauken, um bei der Premiere auf der Bühne zu glänzen. „Vielmehr lernen die Teilnehmer, Absprachen einzuhalten und Verantwortung zu übernehmen. Das sind alles wichtige persönliche Kompetenzen für den Arbeitsmarkt“, erklärt Monique Trentzsch.

Nach der Theaterpremiere absolvieren die Teilnehmer ein Praktikum in verschiedenen Branchen, das drei Monate dauert. Das Projekt endet im Sommer.

Regisseur Rauchstein ist von dem Engagement seiner Truppe beeindruckt. Auch Hauptdarsteller Christian Thiel hat Feuer gefangen. „Theater macht viel Spaß, ist aber auch kraftraubend und anstrengend. Wir müssen viel geben, bekommen jedoch viel zurück“, sagt der gelernte Energieelektroniker.

Es gibt allerdings auch eine kritische Stimme. „Durch diese Maßnahme wird niemand auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt“, meint Carola Lebelt aus Königstein, die ebenfalls an dem Theaterprojekt teilnimmt. Vor Beginn der Maßnahme sei ihr eine umfassende Ausbildung versprochen worden. „So sollten wir selber Texte schreiben, selber Kostüme nähen und Requisiten herstellen. Wir haben aber nur fertige Texte gelernt“, sagt Lebelt.

Sie wertet die Maßnahme als reine Verschwendung von Steuergeldern.

