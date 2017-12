„Mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“ Michael Kretschmer ist neuer CDU-Chef und geht gestärkt in die Wahl zum Regierungschef am Mittwoch im Landtag.

Erster Schritt geschafft: Nach einer eindrucksvollen Vorstellung auf dem CDU-Landesparteitag in Löbau konnte sich Michael Kretschmer über eine klare Zustimmung der Delegierten zu seiner Wahl als neuer Landesvorsitzender freuen. © Ronald Bonß

Wir haben schwierige Zeiten hinter uns“, sagt Michael Kretschmer nachdenklich in die Mikrofone der umstehenden Journalisten. „Aber dieses Ergebnis gibt mir den richtigen Rückenwind, um die Dinge jetzt anzugehen und zu klären.“

Der 42-jährige designierte Ministerpräsident knetet dabei seine Finger, die Aufregung ist nur an seinen Händen zu sehen, die Fingerknöchel färben sich rot unter dem Druck. Aufregung und Erleichterung zugleich sind in diesem Moment zu spüren. Die Neun war dann doch überraschend. Die Neun steht vor der Null und beziffert das Ergebnis für Michael Kretschmer als Sachsens CDU-Chef. Exakt 90,047 Prozent der Stimmen erhält der bisherige Generalsekretär auf dem Parteitag am Wochenende in Löbau und damit einen soliden Vertrauensvorschuss. „Mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, sagt Kretschmer.

Das konnte er auch nicht. Denn zu heftig hatte die Parteiseele nach den Stimmverlusten bei der Bundestagswahl gebrodelt. Jüngstes Beispiel ist der Streit um die Verbeamtung von Lehrern, die der parteilose Kultusminister Frank Haubitz fordert, ein großer Teil der Landtagsfraktion aber ablehnt. Mangelnde Geschlossenheit, einer gegen den anderen – eines der Hauptprobleme in der CDU. Wenn der Streit innerhalb der Partei weitergehe wie in den vergangenen Tagen, warnt Bundesinnenminister Thomas de Maizière die rund 200 Delegierten in der Löbauer Messehalle, „dann wird das nichts“.

Auch Stanislaw Tillich deutet in seiner Abschiedsrede an, sich so manches mal politisch allein gelassen gefühlt zu haben. De Maizière wird deutlicher. Viele hätten nach der Bundestagswahl die Arme verschränkt und geschaut, was der Ministerpräsident macht. „Ein Ministerpräsident kann nicht alleine für den Ruf Sachsens kämpfen“, fordert de Maizière mehr Engagement von den CDU-Mitgliedern.

Offensichtlich haben sie den erfahrenen Politiker gehört. Kretschmer jedenfalls kann nun der Wahl im Landtag zum Ministerpräsidenten am Mittwoch gelassener entgegensehen. Den Ausschlag für das Spitzenergebnis dürfte dabei die knapp einstündige Rede des 42-Jährigen gegeben haben. Kretschmer, der rhetorisch ohnehin versierter ist als Noch-Regierungschef Tillich, der auch mit seiner Abschiedsrede blass blieb, entscheidet sich für die staatsmännische Variante. In der ersten Hälfte seiner Rede geht es nur um Bundespolitik – vor allem um die Asylpolitik, die Kretschmer als Kern für die CDU-Schlappe bei der Bundestagswahl sieht. „Die Menschen sind zu einem großen Teil nicht einverstanden gewesen mit dem, was 2015 passiert ist“, kritisiert er die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. „Klar ist, dass man zu diesen Fehlern stehen muss – aber das ist bisher auf Bundesebene so nicht passiert“, fügt Kretschmer hinzu. Die Delegierten applaudieren begeistert. Sein erstes Ziel sei es, eine „gesellschaftliche Befriedung“ beim Thema Migration und Integration zu erreichen. Sein Weg dorthin: Kretschmer plädiert gegen den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz und für sichere Grenzen. Michael Kretschmer vermeidet es, die AfD direkt zu nennen. Dabei ist das die eigentliche Herausforderung für ihn. Er muss die Rechtsnationalen, die bei der Bundestagswahl in Sachsen stärker als die CDU abschnitten, klein halten, muss das Vertrauen des eigenen konservativen Klientel zurückgewinnen. Andernfalls sind Koalitionen für die CDU schwer zu bilden. Und die Zeit drängt: In zwei Jahren sind Landtagswahlen, doch bereits im Frühjahr 2019 gibt es mit den Kommunalwahlen einen ersten Stimmungstest.

Kretschmer erhält Applaus, am Ende sogar stehende Ovationen. Womöglich liegt es auch daran, dass er neben erwartbaren Forderungen nach mehr Respekt für die Polizei, dem Ausbau der Glasfaser-Anschlüsse, Entbürokratisierung für Gewerbetreibende und Anerkennung für Mittelständler auch das Lehrer-Thema anspricht. Die besten Lehrer sollten vor den Kindern stehen. Die Verbeamtung schließt Kretschmer dabei nicht aus. Doch es gibt auch in Löbau weder ein klares Ja noch ein klares Nein zu dem Thema von ihm. „Wenn es notwendig ist, werden wir auch dieses Instrument mit einbeziehen“, sagt er unter Applaus. Mehr aber auch nicht.

Solange er nicht Ministerpräsident und damit Kabinettschef ist, laviert Kretschmer zwischen allen Fronten, die sich vor allem innerhalb der CDU-Landtagsfraktion verhärtet haben. Mit der ungelösten Lehrer-Frage trägt er eine schwere Hypothek der alten Regierung ins neue Jahr hinein. Offen wird auch am Rande des Parteitags die Absetzung von Kultusminister Haubitz gefordert, der durch sein nicht abgestimmtes Vorpreschen für eine Verbeamtung schuld an der verfahrenen Situation sei.

Zuvor überwindet Kretschmer in Löbau aber noch eine weitere Hürde. Sein Wunschkandidat für das Amt des CDU-Generalsekretärs, einen Posten, den er selbst viele Jahre innehatte, ist der Landtagsabgeordnete Alexander Dierks. Und der erhält mit mehr als 83 Prozent der Stimmen ebenfalls ein deutliches Ergebnis.

Ab Mittwoch wird Kretschmer wohl der vierte Ministerpräsident Sachsens seit 1990 sein. Das wird sein Leben verändern. De Maizière, der seit Jahren Bundesminister ist, weiß das. Er gibt dem Jüngeren einen Rat: „Du wirst dich ändern müssen.“ Es gäbe ein Protokoll, fügt er hinzu. Was er damit genau meint, lässt de Maizière offen. Aber eines fügt er doch hinzu: Er hoffe, dass sich Kretschmer als Ministerpräsident nicht verbiegen lasse.

