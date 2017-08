Mit dem Containerschiff über den Atlantik Vier Wochen lang hat Julius Brehmer aus Rietschen ein Schiffspraktikum absolviert.

Julius Brehmer auf der Brücke des Containerschiffs „Cartagena Express“ auf der Fahrt von Hamburg nach Peru. © privat

Rietschen/Hamburg. Dass junge Menschen sich die Welt anschauen wollen, ist üblich. Julius Brehmer hat sich allerdings einen äußerst ungewöhnlichen Weg dafür ausgesucht. Er ist mit einem riesengroßen Containerschiff von Hamburg nach Peru gefahren – vier Wochen lang. „Das war schon eine gewaltige Reise“, sagt er.

Der 17-Jährige hat ein Praktikum bei der Reederei Hapag-Lloyd gemacht, zu der das Schiff gehört. Auf einer Bildungsmesse in Cottbus wurde er auf den Beruf des Kapitäns aufmerksam. Warum nicht, Schifffahrt klingt interessant, dachte sich Julius Brehmer, bewarb sich für die Sommerferien – und bekam eine Zusage. Dann wurde es kompliziert. Praktikanten brauchen nämlich eine Überprüfung der Seetauglichkeit. Und das machen für diesen Zweck nur Ärzte in Dresden und Berlin. „Also sind wir nach Berlin gefahren“, erzählt Julius leichthin. Schließlich galt es, einen Traum zu verwirklichen. Inklusive Schulbefreiung vom Nieskyer Schleiermacher-Gymnasium, falls das Schiff Verspätung hat. Seine Eltern waren skeptisch, wie er sagt. „Aber sie haben mich unterstützt und das möglich gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Zeitlich passte die Reise so gut, dass Julius auch noch seine Schiedsrichterweiterbildung absolvieren und bei Opas rundem Geburtstag dabei sein konnte. Am 7. Juli legte das Schiff dann im Hamburger Hafen ab. Doch bevor es so weit war, musste Julius Brehmer noch einiges auf sich nehmen. Nicht nur die Zugfahrt allein, auch Hamburg zur Zeit des G20-Gipfels und die Hochsicherheitszone Hafen galt es zu bewältigen. Und wo ist nur die richtige Anlegestelle bei all den Kränen, Containern und Schiffen? Zum Glück hatte die Reederei ein Shuttle für Julius und einen zweiten Praktikanten aus Hessen geschickt, so dass sie die „Cartagena Express“ fanden – und staunten. Zum einen über die gewaltigen Ausmaße des Schiffs. „Ich spiele Handball, und als ich mir bewusstmachte, dass das Schiff so breit wie zwei Turnhallen und so lang wie fast sechs Turnhallen ist, war das schon Wahnsinn.“ Dazu ein nagelneues Schiff, das erst seine vierte Fahrt hatte. Zum anderen waren die Kabinen toll. Groß. Was auf einem Kreuzfahrtschiff ein paar Tausend Euro kostet für vier Wochen (20-Quadratmeter-Kabine mit Fenster), bekam Julius gratis. Dass das Fenster mit einem Container zugestellt war, störte ihn da nur wenig. Wie viele Container auf dem Schiff waren, kann er nicht sagen. Mehrere Tausend auf jeden Fall. Und was war drin? Er grinst. „Was man eben so mitnimmt aus Deutschland. Maschinen. Technik.“ Dazu viele leere Kühlcontainer, mit denen dann wieder Obst auf die Reise nach Deutschland geht.

Auf dem Riesenschiff gab es für die beiden Praktikanten natürlich viel zu entdecken. Sie verbrachten jeden Tag Zeit auf der Brücke, nahmen Temperatur- und Wettermessungen vor, deren Ergebnisse sie an den Wetterdienst schickten, trugen die Schiffsposition in Karten ein. „Da konnte man ganz schön Fehler machen. Es wird ja in Seemeilen gerechnet, eine völlig andere Einheit.“ Dazu die Umrechnung von km/h auf Knoten. Und die Jungs durften das Riesenschiff steuern. Julius grinst. „Auf dem Atlantik kann man ja nicht so viel kaputt machen.“ Merken würde man auf einem so großen Schiff kaum, dass man gelenkt hat. „Aber auf dem Kurs sieht man es.“ Wegen der Trägheit des Riesenschiffs sei es gar nicht einfach, den Kurs ganz genau zu halten. Normalerweise übernehmen das Computer.

Natürlich ist bei vier Wochen Schifffahrt auch viel Freizeit. Naturgemäß hat ein Billardtisch wenig Sinn auf einem Schiff, aber einen Tischkicker gab es. Und ein Spiel, das sich die Philippinos an Bord ausgedacht hatten mit Scheiben, die bei Wellengang nicht so schnell verrutschen. Dazu Fernsehen, DVDs, Karaoke oder Basteln in der Werkstatt. Julius hat sich ein kleines Stahlschiff gebaut, als Andenken. „Wir haben flexen gelernt, das war cool!“

Zwischenstopps gab es in Antwerpen, der Dominikanischen Republik – wo die Kinder ihn als einzigen Weißen am Strand mit großen Augen musterten –, Kolumbien und Panama. An die Fahrt durch den Panama-Kanal und die drei riesigen Schleusen erinnert sich Julius noch lebhaft. „Und wie das dauert!“ Insgesamt 24 Leute zählte die Crew des Schiffs, Europäer und Philippinos. Mit seinem Schulenglisch kam Julius prima klar, wie er sagt. Nur bei der Äquatortaufe, die Neulinge über sich ergehen lassen müssen, hat er manches nicht verstanden. Aber das gehört wohl dazu bei diesem sehr speziellen Ritual, bei dem seltsames Essen und sogar Schweineblut zum Einsatz kommen. Ausgerechnet an seinem 17. Geburtstag fand diese Aktion statt – und machte diesen Jahrestag zu einem unvergesslichen für den Rietschener. Neben Äquatorüberquerung gab’s an diesem Tag nämlich noch Sturm mit hohem Wellengang und einen Maschinenschaden. „Ein Motorteil war nicht zu reparieren. Also wurde es ausgebaut, etwas geschweißt und weiter ging’s. Die Schlosser sind echt perfekt auf solchen Schiffen.“

Und das Fazit? Ist Kapitän nun der Traumberuf? Julius zögert. „Man ist schon ganz schön viel unterwegs. Und kann von so einem Schiff ja nicht weg. Mit einer Familie ist das ein schwieriger Beruf.“ Da hat ihm das Praktikum, das er in einem Görlitzer Softwareunternehmen gemacht hat, schon besser gefallen. „Es gibt da halt mehr Freiheiten.“

