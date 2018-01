Mit 99 Fremden in einem Haus Henri Tänzer aus Riesa hat sich fürs Fernsehen auf ein Experiment eingelassen – und daraus zwei Lehren gezogen.

100 Männer und Frauen konkurrieren in der Pro-Sieben-Sendung „Get the Fuck out of my House“ um 100 000 Euro. Mit dabei ist der Riesaer Henri Tänzer (3. v. l.). © ProSieben/Bildredakteur: Tabea Werner

Riesa. In der 51-Mann-WG brennt die Luft. Wegen eines Unfalls sind gerade zwei Mitbewohner heftig aneinandergeraten. Hausboss Henri Tänzer trennt die beiden Streithähne. Als einer sich partout nicht beruhigen will, wird er laut, fährt ihn an: „Was willst denn du!?“

So ganz erkennt sich Henri Tänzer nicht wieder in der Szene, mit der vergangene Woche die zweite Folge von „Get the Fuck out of my House“ endete. „Da bin ich schon etwas aus der Haut gefahren – aber das lag auch an den Umständen.“ Denn nach zwei Wochen in der Sendung hätten die Nerven blank gelegen. „Get the Fuck out of my House“ treibt das Modell von Big Brother auf die Spitze: 100 Leute werden in einem 117-Quadratmeter-Haus eingepfercht, das eigentlich für vier Bewohner ausgelegt ist. Nicht nur Platz und Mobiliar sind begrenzt, sondern auch der Proviant. Wer als Letzter übrig bleibt, bekommt 100 000 Euro.

Die Dreharbeiten für die Sendung fanden schon im Sommer 2017 statt. Etwa 13 Kilogramm habe er während der Zeit in dem Haus verloren, erzählt Henri Tänzer. „Mittlerweile ist das wieder drauf“, sagt er und lacht. Die ersten beiden Folgen der Sendung hat er gemeinsam mit Freunden und der Familie geschaut. „Die haben schon vorher alle gesagt: Du bist verrückt. Aber darauf antworte ich nur: Genau, das bin ich.“ Besonders vorbereitet hatte sich der 30-Jährige auf die Sendung nicht. Die größte Umstellung für ihn waren die vielen Menschen. Als Berufskraftfahrer sei er ja im Grunde den ganzen Tag allein unterwegs. Sich dann mit anfangs 99 anderen Leuten den Platz zu teilen, bei im Schnitt etwas mehr als einem Quadratmeter für jeden, das sei hart gewesen. „Am schlimmsten war aber, dass die Familie zu Hause war und man gar keinen Kontakt hatte, nicht wusste, ob alles in Ordnung ist.“ Direkt danach folge der Hunger – und der Schlafmangel. Kein Wunder, dass nach zwei Wochen die Nerven blank lagen. Wobei man sich nicht täuschen solle, sagt Henri Tänzer. „Zwischendurch war es sehr harmonisch.“ Zu harmonisch aus Sicht des Senders: Über verschiedene Spiele sollte die Stimmung angeheizt werden. Es habe auch Phasen gegeben, da sei nicht zu viel Streit das Problem gewesen, sondern einfach die pure Langeweile. „Manchmal hat einfach keiner gesprochen.“ Weil beides für die Zuschauer nicht besonders interessant gewesen wäre, sei das am Ende nicht ausgestrahlt worden. „So, wie die Sendung jetzt geschnitten ist, bin ich zufrieden.“

Das trifft auch auf sein Image zu, sagt Tänzer. Als „Alphamännchen“ wurde er in den Medien bezeichnet. Wohl auch, weil er in der zweiten Sendung von den anderen Hausbewohnern zum Hausboss gewählt wurde – und damit dann tatsächlich eine Woche lang das Sagen hatte. Und wegen des eingangs erwähnten Streits. Mit dem, was über ihn zu lesen war, kann Henri Tänzer aber leben. „Es hätte schlimmer kommen können“, sagt der Riesaer und lacht. „Ich sage nun mal ehrlich meine Meinung und bin auch da rein mit dem Vorsatz, mich nicht zu verstellen.“ Und überhaupt: Mit Kritik müsse man umgehen können, wenn man sich ins Fernsehen begibt.

Wie es in der dritten Folge am Donnerstag weitergeht, darf Tänzer nicht verraten. „Aber es wird noch einmal viele krasse Spiele geben.“ Ob er am Ende der Sendung das Haus verlassen muss oder sogar bis zum Ende durchhält und den Hauptgewinn mit nach Hause nimmt, bleibt aber ein Geheimnis. Sieg hin oder her, für sich persönlich hat Henri Tänzer auch so einiges während der Zeit in der Eifel mitgenommen. „Man sollte keine Vorurteile haben. Es gab im Haus so viele verschiedene Charaktere.“ Auf den zweiten Blick habe sich mancher schräge Vogel als jemand herausgestellt, mit dem er prima klar gekommen sei. „Man konnte bei vielen Leuten hinter die Fassade schauen.“ Zu einigen seien sogar Freundschaften entstanden, sagt Tänzer. „Zum Beispiel, zur Nathalie Ehrlich, die auch schon mal bei DSDS war.“ Darüber hinaus habe die Zeit in der Show einen anderen Effekt gehabt: „Ich habe noch nie Essen so geschätzt wie in den ersten Tagen danach.“ Der Blick in den vollen Kühlschrank zu Hause habe ihn zuerst etwas überfordert, gesteht er lachend. „Zum Glück hat sich das mittlerweile gelegt.“

Die Sendung wird noch bis 2. Februar, jeweils donnerstags 20.15 Uhr, auf Pro Sieben ausgestrahlt.

