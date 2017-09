„Mit 163 kann man nicht mehr beißen“ Jens Schöntube steckt in dem Maskottchen „Friedrich“ beim Tag der Sachsen in Löbau. Sein Wortwitz gibt dem Turm Seele.

zurück Bild 1 von 5 weiter Das beliebteste Fotomotiv zu sein, gehört für Friedrich, den Gusseisernen Turm, zum Job. Überall, wo das Maskottchen auf dem Festgelände auftaucht, wollen die Besucher ein Bild. © Rafael Sampedro Das beliebteste Fotomotiv zu sein, gehört für Friedrich, den Gusseisernen Turm, zum Job. Überall, wo das Maskottchen auf dem Festgelände auftaucht, wollen die Besucher ein Bild.

Jens Schöntube steckt seit sechs Jahren im Kostüm des Löbauer Stadtmaskottchens.

Zeit für ein Selfie hatte Sänger Max Giesinger bei seinem Auftritt auf der Bühne am Neumarkt.

Die Tag-der-Sachsen-Festmeile in der Löbauer Innenstadt war gut besucht.

Das Volksfest startete am Freitag mit Regen. Trotzdem kamen Tausende Besucher.

Jens Schöntube sitzt im verschwitzten T-Shirt auf der Kofferraumkante eines Vans. Mit seinen Schulter-Polstern sieht er fast ein wenig aus wie ein Spieler beim American Football. Mit einem übergroßen Schuhlöffel bugsiert er seine Füße unter einem leisen Ächzen in zwei unförmige grüne Stoffpantoffeln. „So, dann woll‘n wir mal wieder“, sagt Jens zu seinen Begleitern. Er kauert sich nieder und nimmt eine Haltung ein, die sich – nun ja – am treffendsten als Kacksitz beschreiben lässt. Es hat wenig Glamour, sich in einen Hauptdarsteller zu verwandeln.

Sekunden später stülpen zwei Helfer eine Konstruktion aus Draht und Plüsch über Jens Schöntube. Das ist der Moment, in dem sich der junge Mann aus Zittau in den prominentesten Löbauer verwandelt. Jens Schöntube ist „Friedrich“ – das Stadtmaskottchen von Löbau. Seit sechs Jahren macht er das nun. An diesem Wochenende hat er endlich seinen langersehnten wichtigsten Einsatz – am Tag der Sachsen in der eigenen Stadt. „Dieser Moment ist nicht bezahlbar“, sagt er.

Würde man eine Liste der am meistfotografierten Personen und Dinge am Tag der Sachsen in Löbau anlegen – Friedrich würde sie mit Abstand anführen. Nicht einmal komplett angezogen ist er, da kommen schon die ersten Besucher auf ihn zu und wollen mit Friedrich kuscheln und ein Foto mit ihm haben. „Ach, der zieht sich auch noch Handschuhe an“, sagt die Besucherin erstaunt. „Klar“, klingt es aus dem Turm, „ich will ja nicht frieren.“ Und schon hat der Friedrich die Menschen um sich herum zum Lachen gebracht. Als jemand sagt: „Schau mal, der Turm“, schallt sofort Protest: „Türme gibt es viele. Ich bin Friedrich! Das Löbauer Stadtmaskottchen.“

Den Menschen Freude zu bringen, das ist für Jens Schöntube eine Lebensaufgabe unterm Turm. Ursprünglich war es gar nicht vorgesehen, das Maskottchen sprechen zu lassen. Aber Jens mit seiner lebensfrohen Art hat der Plüschversion des Gusseisernen Turms erst Seele gegeben. Diese Seele hat auch Löbaus Stadtpfarrer Daniel Mögel entdeckt. Er trifft den Friedrich an diesem Tag am Bahnhof. Dort wird anlässlich des Tages der Sachsen ein Dieseltriebzug der ODEG auf den Namen „Löbau“ getauft. Pfarrer Mögel neigt sein Ohr zum Friedrich, als wolle er ihm die Beichte abnehmen – aber das machen evangelische Pfarrer natürlich nicht. „Ich habe mit der Seele des Friedrich gesprochen“, sagt Mögel, „Wie bewegend die Geschichten sind, die er erlebt, dass es ihm ein Bedürfnis ist, Freude zu stiften, das ist stark.“

Links zum Thema 250.000 Menschen feiern Tag der Sachsen

Mit kleinen Trippelschritten läuft der Friedrich über den Bahnsteig. Um sich in den Aufzug zu quetschen, muss er in die Knie gehen. Wie ein kleiner Wichtel watschelt er dabei. „Ich habe heute einen Zug getauft. Toll“, murmelt Jens im Turm vor sich hin. Aber er spricht diese Worte mit einem Stolz aus wie Tom Hanks einst in „Cast Away“ rief: „Ich! Habe! Feuer! Gemacht!“

Genau mit dieser sprühenden Begeisterung geht Friedrich auch auf die Leute zu. „Na, auf was wartet ihr denn hier? Auf Bananen?“, ruft er auf der Eisenbahnmeile Besuchern zu, die zur Besichtigung einer alten DDR-Diesellokomotive Schlange stehen. Und weil Jens Schöntube ein großer Eisenbahn-Fan ist, steckt mit ihm auch Expertenwissen unterm Gusseisernen: „Die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das war die schönste Lokomotive der Reichsbahn.“ Klar, aber die schöne Lokomotive kann warten. Erst mal wollen die Besucher jetzt ein Foto.

Friedrich muss weiter, immer weiter am Tag der Sachsen. Meile um Meile besuchen. Und weil man mit so einem Kostüm überm Kopf nicht besonders schnell laufen kann, heißt es immer wieder, raus aus dem Maskottchen, rein ins Maskottchen. „Manchmal schaffe ich drei Stunden am Stück“, sagt Jens Schöntube. Das liegt auch am Wetter. „Wenn‘s draußen 30 Grad hat, hat‘s im Turm 40.“ Am Tag der Sachsen meint es das Wetter gut mit ihm. „Am ersten Tag habe ich bei dem starken Regen sogar gefroren.“

Und dann ist er schon wieder unterwegs. In der Innenstadt von Löbau. Mit großen Augen schaut ein kleines Mädchen den Friedrich an. Sie streckt die Hand aus und ihren kleinen Zeigefinger. Fragend geht ihr Blick zur Mama. „Geh ruhig hin zu ihm“, sagt sie, „der beißt nicht.“ „Nee“, sagt der Friedrich, „mit 163 kann man nicht mehr beißen.“ Und da blitzte sie wieder durch, die Seele des Maskottchens.

zur Startseite