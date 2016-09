Mission Bautzen Nach den Ausschreitungen in Bautzen punktet Oberbürgermeister Alexander Ahrens im TV. Doch in seiner Heimatstadt steht er unter Druck.

Über den Dächern von Bautzen: Seit 2015 ist Alexander Ahrens Oberbürgermeister der Stadt. © uwe soeder

Am Abend danach steht Alexander Ahrens auf dem Kornmarkt. Der Scheinwerfer einer TV-Kamera blendet ihn. Zwei Mikrofone sind auf sein Gesicht gerichtet. Kurz geht der Blick des 50-Jährigen zur Seite, dann wendet er sich wieder seinem Gegenüber zu. Erregt redet der Mann auf den Bautzener Oberbürgermeister ein. Die Kamera zeigt ihn nur von hinten: graues T-Shirt, kurze Haare, an den Armen und im Nacken tätowiert. Ahrens überragt ihn und die Umstehenden deutlich. Auch Hemd und Anzug heben ihn aus der Gruppe heraus. Der Politiker ist Mittelpunkt einer Szene, die in den folgenden Tagen immer wieder zu sehen sein wird. Gemeinsam mit Bildern aus der Bautzener Innenstadt: Sie zeigen, wie in der Nacht zum 15. September 20 junge Asylbewerber von 80 Deutschen gejagt werden, darunter viele Rechte. Zuvor waren die Flüchtlinge auf Deutsche losgegangen und hatten auch Polizisten attackiert.

Bautzens OB erfährt davon bei einer Dienstreise in Düsseldorf. Sofort fährt er die 600 Kilometer zurück. Er hat eine Mission: die Kontrolle zurückgewinnen, über die Lage in der Stadt, aber auch über das Bild in der Öffentlichkeit. Nach vielen Interviews sucht er am Abend auf dem Kornmarkt das Gespräch. Doch dort übernimmt erst einmal der Tätowierte die Regie. Die jungen Flüchtlinge nennt er Neger. „Ihr wisst doch selbst, dass das alles Kindersoldaten sind“, schreit er Ahrens an. „Ist bekannt“, quittiert dieser kurz und muss sich später dafür rechtfertigen. Der Mann war betrunken, die Situation explosiv, erklärt er am Sonntag in der ARD-Talkshow „Anne Will“. Auch am Abend der Krawallnacht haben sich am Kornmarkt Hunderte Menschen versammelt. Ältere Bautzener, Schaulustige und auffallend viele junge Männer in Sportklamotten und schwarzer Szenekleidung. Als Politiker in dieser Situation auf die Straße zu gehen, erfordert Mut.

Das imponiert vielen in der Stadt, auch jenen, die Ahrens kritisch sehen. Nach einem Jahr im Amt hat der Ruf des parteilosen Juristen gelitten. Zwar kommt gut an, dass sich das Stadtoberhaupt öffentlich gut schlägt. So wie schon im Februar, als in Bautzen das Hotel „Husarenhof“ brannte, in dem eine Flüchtlingsunterkunft entstehen sollte. Fragen wirft hingegen seine Rolle als Krisenmanager auf. Bereits vor Wochen hatte die Polizei auf die Probleme rund um den Kornmarkt hingewiesen. Mehr als 70 Vorfälle zählte sie im Frühjahr und Sommer. Oft ging es um zu laute Musik, um Geschrei, um Rangeleien. Aber auch mehr als 15 Fälle von Körperverletzung stehen in den Akten. Rückblickend räumt Ahrens ein, er habe die Lage zunächst falsch eingeschätzt. Das sagt er auch bei Anne Will.

Am selben Abend senden 18 Bautzener Stadträte einen Antrag ans Rathaus. Sie fordern die Einberufung einer Sondersitzung. Ihr Vorwurf: Ahrens informiert die Stadträte nicht richtig, er bezieht sie nicht ein, wenn es um die Suche nach Lösungen geht. „Ein Unding“, sagt Matthias Knaak, Fraktionschef der CDU im Stadtrat und 2015 Rivale von Ahrens im Kampf um das Bautzener Rathaus. Die herbe Niederlage schmerzt die Partei bis heute. Nach mehr als zwei Jahrzehnten verlor sie ihre Hochburg an einen politischen Nobody. Linke, SPD und das lokale Bürgerbündnis haben den Parteilosen aufgestellt. Noch wenige Monate zuvor war der Name Ahrens in Bautzen nahezu unbekannt. Eine Bewerbung für den Stadtrat endete 2014 kläglich. Nur 61 Stimmen holte er auf der Liste des Bürgerbündnisses. „Da kann es ja diesmal nur besser laufen“, kommentiert er im Wahlkampf trocken. Es lief sogar sehr viel besser: Ende Juni 2015 steht der „linke Vogel“ – wie er sich selber nennt – im Foyer des Bautzener Rathauses und kann sein Glück kaum fassen. 48 Prozent der Wähler haben sich im zweiten Wahlgang für ihn entschieden: einen Auswärtigen, einen Berliner. Und dies, obwohl Bautzen zu diesem Zeitpunkt als Erfolgsmodell gilt. Saniert, wirtschaftlich erfolgreich und schuldenfrei, lauten die Attribute, die sich mit der 40 000-Einwohnerstadt verbinden. Der Wahlsieg der CDU schien lange nur eine Formsache. Dennoch steckt hinter der aktuellen Kritik mehr als ein später Hauch von Wahlkampf. Der halbe Stadtrat hat den Antrag unterschrieben, auch etliche Männer und Frauen aus dem Ahrens-Bündnis. Erst ein Spitzengespräch mit Stadträten, Landespolitik und Polizei kann Mitte dieser Woche die Wogen glätten. Es knirscht hörbar zwischen Basis und OB. Auch deshalb, weil Ahrens eben kein typischer Politiker ist. Wo andere lange abwägen, prescht er vor. So brüskierte er selbst die eigenen Anhänger mit einem Gesprächsangebot an die Rechten. Die hatten der Stadt einen Burgfrieden vorgeschlagen: keine Aktionen mehr, wenn die Politik in ihrem Sinne handelt. Ahrens will dennoch mit ihnen reden – auch über ihre eigenen Fehler. „Ein absolut mieses Zeichen“, kommentiert Sven Scheidemantel vom Verein „Willkommen in Bautzen“.

Diese Verstimmungen fallen auf, weil Ahrens im Wahlkampf genau das Gegenteil praktizierte. Wochenlang zog er durch die Stadt und spielte seine größte Stärke aus: Er kann Menschen im Gespräch überzeugen. Dabei scheut er keinen Widerspruch und bleibt selten eine Antwort schuldig. Außerdem weiß er: Besser als ein Argument wirkt häufig eine griffige Anekdote. Typische Ahrens-Sätze lauten dann zum Beispiel: „Das weiß ich aus Berlin.“ oder „Mit Immobilien kenne ich mich nun wirklich aus.“ Häufig betont er auch sein Wissen als „Volljurist“. Auf diesen Begriff legt er Wert. Oder er berichtet aus seiner Zeit in China. Nach Sinologie- und Jurastudium hat er einige Jahre in Hongkong und Shanghai für deutsche Unternehmen gearbeitet. Später ist er in Berlin als Rechtsanwalt und Finanzberater tätig. 2008 zieht er „der Liebe wegen“ nach Sachsen.

Als Beruf gibt er im Wahlkampf an „privat finanzierte Elternzeit“. Ahrens hat vier Kinder. Seine Frau Angela ist Polizistin. In den Jahren vor dem Wahlsieg kümmert er sich vor allem um die Familie. Selbstbewusst sagt er: „Ich kann mir das leisten.“ In seiner Berliner Zeit hat er in Immobilien investiert. Ahrens spricht gern über dieses Thema, ebenso wie über seine Leidenschaft fürs Angeln, Motorräder und die Jagd. Ob das zu einem linken OB passt, darüber sollen sich andere Gedanken machen.

Ohnehin verweigert sich der Parteilose der einfachen Einordnung. Ein klassischer Linker sei er nicht. Seine Sympathie gelte „der SPD im Sinne von Helmut Schmidt“. Darüber hinaus bleibt sein Plan für Bautzen unscharf. Schon sein Wahlprogramm gleicht eher einem Stichwortzettel: Eine Brache in der Innenstadt soll belebt werden, nachdem der Plan für ein Einkaufscenter gescheitert ist. Der Jugend verspricht Ahrens eine Disko, den Älteren eine Bewerbung um die Landesgartenschau.

Seit dem Amtsantritt ist es ruhig geworden um diese Themen. Das Klein-Klein des Verwaltungsalltags bestimmt die Agenda: Kita-Gebühren oder die Mieten der Sportvereine. So wächst auch in diesem Punkt die Kritik. Immer häufiger heißt es: Wo bleiben die Taten? In einer Frage aber zeigt Ahrens von Beginn an klare Kante: im Wahlkampf, nach dem Brandanschlag und in diesen Tagen wieder: „Eine Politik gegen Flüchtlinge gibt es mit mir nicht.“

