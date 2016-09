Missglückter Spurenwechsel

Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 bei Borna sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ihre Wagen prallten gegeneinander, als die Männer gleichzeitig die Spur wechselten, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen in Chemnitz sagte. Die 30 und 52 Jahre alten Autofahrer wollten demnach am Dienstagabend einem von hinten mit sehr hoher Geschwindigkeit heranrasenden Auto Platz machen.



Die Wagen der beiden Männer wurden nach der Kollision über die Autobahn geschleudert und landeten in einer Böschung. Der Raser fuhr weiter. (dpa)

