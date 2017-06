Missbrauchte Kinder besser schützen Nach der Entführung einer Zwölfährigen in Leipzig kümmert sich ein Expertenteam der Uni-Klinik um das Mädchen. Hilfe kommt auch von Schwedens Königin.

Es war die Wirklichkeit gewordene Horrorvorstellung für Eltern und Kinder: Ein Mann zerrt ein Mädchen auf dem Weg von der Schule nach Hause in seinen gemieteten Transporter, fährt mit ihr herum und missbraucht die Zwölfjährige. Eine Schülerin des katholischen Maria-Montessori-Schulzentrums in Leipzig musste diese Hölle vor einigen Tagen durchleiden. Dennoch war das tapfere Mädchen clever genug, mit ihrem Handy den Vater anzurufen, der ihr klarmachte, dass sie sofort die Polizei verständigen müsse. Von den Ermittlern wurde sie rasch geortet und schließlich drei Stunden später von Spezialkräften befreit. Der Entführer sitzt nun wegen Freiheitsberaubung, wegen eines Sexualdelikts und wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft – und das Mädchen geht vor den Sommerferien schon wieder zur Schule.

Wie aber wird Kindern, die Opfer von Missbrauch und anderer Gewalt wurden, möglichst behutsam geholfen? Die Universitätsklinik Leipzig gilt als ein Pionier auf diesem traurigen Fachgebiet. Dort werden etwa 100 misshandelte Kinder im Jahr betreut. Die Klinik versucht mittlerweile, die Hilfen und die juristische Aufarbeitung immer enger zu bündeln, um die weitere Belastung möglichst gering zu halten. „Wenn viele wohlmeinende Professionen von Polizei, Staatsanwaltschaft, Rechtsmedizin, Gerichten, Gutachtern, Ärzten und Psychologen ein Kind immer wieder befragen, kann dies zu einer erneuten Traumatisierung führen“, sagt Professor Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Das versuchen wir tunlichst zu verhindern.“

In einer speziellen Kinderschutzgruppe arbeiten daher seit Jahren viele Disziplinen zusammen. Befragungen von Opfern werden inzwischen nur mit einzelnen Fachleuten geführt und auf Video aufgenommen. Andere Ermittler können durch eine verspiegelte Scheibe zusehen und zuhören, ohne gesehen zu werden. Auch die medizinische Versorgung etwa mit Chirurgen oder Frauenärzten laufe zentral an einem Ort, meist in speziell eingerichteten Zimmern im Souterrain der Kinderklinik, die von außen nicht einsehbar sind. „Wir holen alle ins Boot“, sagt Kiess. Hilfen seien stationär und ambulant möglich.

Die beispielhafte Arbeit führte dazu, dass Schwedens Königin Silvia im Oktober die Klinik besuchte und ein bundesweit bisher einmaliges Pilotprojekt auf den Weg brachte: die Unterstützung der von Königin Silvia gegründeten Stiftung „World Childhood Foundation“. Die Organisation baut Betreuungseinrichtungen für Kinder auf, die sexuell missbraucht wurden. In Schweden gibt es mehr als 30 solcher „Barnahuse“, in Leipzig soll nun Deutschlands erstes Kompetenzzentrum entstehen.

Kommt die Königin wieder?

In den nächsten Monaten werden auch mit finanzieller Hilfe der Stiftung vier neue Räume an der Kinderklinik eingerichtet, um die Versorgung, Betreuung und Begleitung der Kinder komplett zusammenzulegen. Im November plant die Stiftung die offizielle Eröffnung, nach Möglichkeit wieder mit einem Besuch der schwedischen Queen. „Eine kinderfreundliche Justiz ist möglich“, sagt die Königin. Ihre Stiftung wolle Leipzig auf diesem Weg begleiten.

Bereits seit dem vorigen Majestätsbesuch ist einiges in Bewegung gekommen in Leipzig. „Auf einer großen Helferkonferenz im Januar mit dem Polizeipräsidenten, leitenden Vertretern der Justizbehörden, Medizinern und Psychologen wurde gemeinsam vereinbart, dass kein Kind mehr retraumatisiert werden soll“, berichtet Kiess. Auch bei der Polizei werden Vernehmungen mittlerweile zusammen mit der Staatsanwaltschaft geführt und könnten auch aufgezeichnet werden, bestätigt der Sprecher der Polizeidirektion, Andreas Leopki.

„Wir haben in den vergangenen Monaten mehrfach bewiesen, dass das Konzept funktioniert – leider“, sagt Kiess. „Wir wünschen uns natürlich, dass man uns gar nicht bräuchte. Aber die Realität sieht anders aus.“ An der Uniklinik arbeitet seit Jahresbeginn zudem eine Kinderschutz-Koordinatorin in Vollzeit. Die Stelle wird jetzt je zur Hälfte von der Childhood Foundation und der Stiftung Kinderklinik finanziert. Sie kümmert sich um Kontakte zur Familie, zum Sozialdienst und zum Jugendamt der Stadt und zu Familiengerichten. „Häufig stammen die Täter aus dem häuslichen Milieu“, sagt Kiess. „Dann versuchen wir, einen Schutz vor künftigen Übergriffen zu organisieren.“

Die Zusammenarbeit mit der schwedischen Stiftung hat wohl auch etwas zu tun mit dem Engagement des mehrfach ausgezeichneten Professors für Kinderheilkunde, Kiess, der auch am Karolinska Hospital der Universität Stockholm eine Gastprofessur innehat. Er appelliert an Eltern, ihre Kinder starkzumachen, offen mit ihnen zu sprechen und ihnen klarzumachen, dass sie auch an Menschen mit bösen Absichten geraten können.

Das zwölfjährige Mädchen kann sich auf eine starke Familie stützen, sie kannte ihren Peiniger auch nicht. Sie wurde gewaltsam von dem mutmaßlichen Täter, einem 36-Jährigen aus Sachsen-Anhalt, der zuletzt in Leipzig wohnte, in einen Miet-Transporter gezerrt. Sie hatte sich nach der Schule im Stadtteil Grünau gegen 14.40 Uhr von zwei Freundinnen verabschiedet, gegen 15.30 Uhr rief sie aus dem zehn Kilometer entfernten Ortsteil Hartmansdorf-Knautnaundorf nahe des Zwenkauer Sees den Notruf der Polizei an. Gegen 18.30 Uhr wurde das Auto bei Lützen nahe der A 38 von Spezialkräften gestoppt. Der polizeibekannte Täter war schon wegen Erwerbs und Besitzes kinderpornografischen Materials und anderer Straftaten verurteilt. Experten halten es durchaus für denkbar, dass er das Mädchen getötet hätte.

