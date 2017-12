Mischmasch-Wetter bis Weihnachten

Am vergangenen Wochenende schneite es in vielen Teilen Deutschlands. Doch der Schnee kann sich leider im Tiefland nicht über Weihnachten retten. © Frank Rumpenhorst/dpa

Leipzig/Offenbach. Die gute Nachricht: Dieses Weihnachten ist klima-statistisch gesehen völlig normal. Die schlechte Botschaft: Es bleibt grau-grün. Weiße Weihnachten über alle drei Festtage fällt aus, sagt Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst Leipzig. Sein Fazit: „Dieses Mischmasch-Wetter bleibt auch die kommenden Tage.“

Beim Blick auf die aktuellste Prognose gibt es dennoch eine kleine Winterepisode am 23. Dezember. Ein bisher namenloses Tief schaufelt dann etwas Polarluft zu uns heran. Das reicht wahrscheinlich für ein wenig Frost und durchaus bis zu fünf Zentimeter Schnee in Ostsachsen. Selbst Dresden dürfte davon etwas abbekommen. Nur, was die Wettermodelle auch zeigen, wenige Stunden danach rückt eine Warmfront heran. Pünktlich zum 24. Dezember wird sich die Luft wohl auf zwei, wahrscheinlicher aber auf fünf Grad erwärmen. „Das bisschen Schnee im Tiefland kann sich nicht über Weihnachten retten“, sagt Manuel Voigt.

Die DWD-Meteorologen haben für ihre Weihnachtsprognose das eigene Wettermodell befragt, das vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen im englischen Reading, eines der Amerikaner sowie eine Zusammenfassung von 50 weiteren Berechnungen. Es kommt immer so ziemlich dasselbe raus. Von 90 Prozent Wahrscheinlichkeit spricht Manuel Voigt daher. Was aber für die sächsischen Mittelgebirge eine gute Nachricht ist. Weiß bleibt es dort ab etwa 500 Metern. Dort kommt bis Weihnachten noch einmal neuer Schnee hinzu. Und das alles taut bei null Grad auch nicht gleich weg. (SZ/sts)

