Minus 22 Grad und es wird noch kälter Sachsen bibbert sich durch kalte Tage. In den Nächten geht es teils auf unter minus 20 Grad. Doch ist der Kälteeinbruch, von dem gerade alle reden, etwas Besonderes? Das zeigt der Blick in die Wetterdaten der vergangenen 30 Jahre.

Ganz so kalt wie in Marienberg ist es in Dresden nicht gewesen. Minus 11 Grad in der Nacht sind aber auch nicht wirklich gemütlich. © Sebastian Kahnert/dpa

Dresden. Das war wohl die bislang kälteste Nacht des Jahres: Nach einer vorläufigen Auswertung der Messdaten war es auf der Zugspitze mit minus 27 Grad am kältesten, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Montagmorgen sagte. Dies sei für den höchsten Gipfel in Deutschland auch der bisherige Minus-Rekord in diesem Winter.

Auch in Sachsen sind die Temperaturen in der Nacht tief in den Minusbereich gerutscht. Der private Wetterdienst Kachelmannwetter weist für den Fichtelberg einen Wert von minus 18 Grad aus. Der kälteste Ort im Freistaat war allerdings Marienberg-Kühnhaide mit minus 22 Grad. Dresden, Görlitz und Chemnitz hatten minus 11 Grad, am „wärmsten“ war es in Leipzig bei minus 7 Grad.

Verstärkt wurde die Kälte noch durch den „Windchill“-Effekt, der auch als Windkühle bezeichnet wird. Wetterexperten beschreiben mit dem Effekt die gefühlte Temperatur, die in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit auch deutlich niedriger empfunden werden kann als die tatsächlich gemessene. So betrug der Windchill in Dresden-Klotzsche bei lauem Wind in der Nacht zu Montag minus 20, in Chemnitz minus 26 und auf dem Fichtelberg sogar minus 35 Grad Celsius, heißt es beim DWD.

Die kommende Nacht wird voraussichtlich noch kälter. Auch da sind im Bergland Werte von minus 20 Grad und tiefer möglich. Auch im Tiefland rutschen die Temperaturen vielerorts in den zweistelligen Minusbereich. Tagsüber steigen die Werte auf minus 7 bis minus 4 Grad, in höheren Lagen im wird es maximal -7 Grad geben.

Dass es im Moment überhaupt so kalt ist, liegt an der eisigen Polarluft, die direkt von der Arktis zu uns strömt. Grund dafür ist, dass die normalerweise als Barrieren dienenden Luftmassen im hohen Norden gestört sind und der normalerweise gegen den Uhrzeigersinn um die Arktis strömende Polar-Jet in 20 bis 25 Kilometern Höhe verändert ist. Letztlich führt dies dazu, dass eiskalte Luftmassen bis weit in den Süden vorstoßen. Ähnliche Bedingungen wurden auch im Januar und Februar 2013 beobachtet. Am Ende gab es auch einen eisigen März. Grundsätzlich handelt es sich bei dem jetzigen Phänomen aber um ein kurzzeitiges Ereignis.

Und auch so sind die aktuellen Temperaturen keine Besonderheit: Es ist Winter. So zeigt der Blick auf die Wetteraufzeichnungen am Dresdner Flughafen, dass es in den vergangenen 30 Jahren immer mal wieder Jahrestiefstwerte von minus 12 Grad oder kälter gegeben hat. 1987 wurden an der Wetterstation in Klotzsche sogar minus 25 Grad gemessen. In den vergangenen fünf Jahren ging es allerdings auch nie tiefer als bis minus 14 Grad (2014).

Ebenso verhält es sich bei der Verteilung von Eis- und Frosttagen –also jenen Tagen, an denen es nie wärmer als 0 Grad wird oder es mindestens einmal unter den Gefrierpunkt geht. Bis dato wurden dieses Jahr in Dresden-Klotzsche 32 Frosttage und sechs Eistage registriert. Nur unwesentlich mehr gab es beispielsweise im ganzen Jahr 1990 oder 2015, wie das nachfolgende Diagramm zeigt.

Laut DWD wird sich die Kälte nur bis voraussichtlich Donnerstag halten. Zum Wochenende hin könnten die Temperaturen wieder auf Werte um den Gefrierpunkt steigen, begleitet von Wolken und gebietsweise Niederschlag. „Je nachdem, wie kalt dann die Böden noch sind, könnte es dann auf den Straßen sehr glatt werden“, warnt der DWD. (sts/dpa)

