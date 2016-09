Millionenverlust bei Sachsens Dampfschifffahrt Der Sommer 2015 hat dem Traditionsunternehmen die Bilanz verdorben. Die aktuelle Saison soll Besserung bringen.

Wenn die Elbe nur immer so voll wäre: Die Dampfschifffahrt in Sachsen bleibt ein schwieriges Geschäft. © Wolfgang Wittchen

Die Sächsische Dampfschiffahrt steuert 2016 auf einen Gewinn zu. Die Saison sei trotz des trockenen Spätsommers sehr gut verlaufen, sagt Geschäftsführerin Karin Hildebrand im SZ-Interview. „Ich gehe davon aus, dass am Jahresende ein positives Ergebnis steht.“ Gleichzeitig räumt die Flotten-Chefin ein, dass für das vergangene Jahr ein dickes Minus in den Büchern steht, erstmals belegt mit Zahlen.

Demnach hat das Traditionsunternehmen 2015 rund 1,1 Millionen Euro Verlust gemacht, so Hildebrand. Der Ticketverkauf ging um 30 Prozent auf rund 402 000 Fahrkarten zurück. Vor allem die extrem lange Niedrigwasserperiode im Sommer vergangenen Jahres ist für die schlechte Bilanz verantwortlich. Mitten in der Saison konnten die Raddampfer und Motorschiffe drei Monate nur eingeschränkt fahren. Über zwei Wochen lang blieben sie komplett an den Anlegern am Terrassenufer vertäut.

2014 hatte das Unternehmen noch einen Gewinn in Höhe von 588 000 Euro erwirtschaftet. Seit November 2013 führt die gebürtige Augsburgerin und Witwe des Reeders Klaus Hildebrand das Traditionsunternehmen. 2015 war nicht das erste Krisenjahr. Mit rund 1,24 Millionen Euro war 2013 der Verlust noch höher ausgefallen als im vergangenen Jahr – ohne Niedrigwasser auf der Elbe. Hohe Kosten für Reparaturen und Diesel hatten seinerzeit die Bilanz verhagelt.

Hildebrands Vorgänger Sebastian Meyer-Stork musste wegen der miesen Zahlen gehen. Am Ende seiner Amtszeit war außerdem aus dem Eigenkapital des Unternehmens in Höhe von rund 800 000 Euro ein Defizit von 1,5 Millionen Euro geworden. Dabei hatte die Dampfschifffahrt in den Jahren 2004 bis 2012 bis auf eine Ausnahme immer Überschüsse erwirtschaftet.

Hildebrand will die Flotte nun wieder auf wirtschaftlichen Erfolgskurs führen. Die Zahl der verkauften Fahrkarten sei mit der von 2014 zu vergleichen. Damals waren es rund 590 000 Tickets. Den langjährigen Mittelwert dürfte das Unternehmen auch in diesem Jahr verfehlen. Der liegt bei rund 650 000 Fahrkarten.

Auch in diesem Jahr drückt die Niedrigwasserperiode der letzten Wochen auf die Einnahmen. Etliche Fahrten, vor allem außerhalb Dresdens fielen deshalb aus. Die Bilanz stabilisieren dürfte aber der Verkauf des Motorschiffs Lilienstein im Frühsommer. Nach SZ-Informationen spülte das Geschäft rund 200 000 Euro in die Betriebskasse.

Hildebrand kündigt zudem Neuerungen an. In den nächsten fünf Jahren soll ein neues Schiff gekauft werden, das bei Niedrigwasser fahren kann. Außerdem sollen digitale Fahrkarten für Mobiltelefone eingeführt werden.

