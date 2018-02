Millionen für die Polizeihochschule

Bautzen. Der Bautzener Standort der sächsischen Polizeihochschule soll in den kommenden Jahren umfassend modernisiert werden. Wie der Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) mitteilt, will der Freistaat dafür bis zum Jahr 2022 mindesten 15 Millionen Euro investieren. Notwendig ist der Ausbau, weil der Bautzener Hochschulstandort an seine Kapazitätsgrenzen stößt, zudem entsprechen Technik und Ausstattung nicht mehr aktuellen Standards. „Beim Besuch des damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich im Frühjahr 2016 wurde versprochen, dass 2018 mit den Neubauten begonnen wird“, sagte Schiemann.

Nach Angaben der Hochschule haben vor zwei Jahren 100 künftige Kommissare das Studium begonnen, 2017 waren es bereits 134. In den kommenden Jahren rechne man mit jeweils 150 Erstsemestern in Bautzen. Zusätzlich werden in der Stadt mindestens noch bis 2019 sächsische Wachpolizisten ausgebildet. (SZ)

