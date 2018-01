Milde Luft und Frühblüher

Die ersten Schneeglöckchen blühen bereits. © Ralf Hirschberger/dpa

Leipzig. Der Winter macht auch am Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Pause. Milde Luft bringe am Samstag und Sonntag Temperaturen zwischen sechs und zwölf Grad Celsius in den Südosten der Republik, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitagmorgen.

Die ersten Frühblüher seien bereits zu sehen. Vor allem in der ersten Tageshälfte am Samstag können den Angaben nach noch einige Regentropfen fallen.

Am Sonntag zieht starker Wind auf. Im oberen Bergland ist demnach sogar mit orkanartigen Böen zu rechnen.

Erst in der zweiten Hälfte der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder fallen.

>>> Die Wetteraussichten für Sachsen

