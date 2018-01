Milchlaster umgekippt

Rackwitz. Bei einem Unfall mit einem Milchlaster am Mittwoch um kurz nach Mitternacht bei Rackwitz (Landkreis Nordsachsen) ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer war in der Nacht zum Mittwoch auf der Bundesstraße 184 in Richtung Delitzsch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Laster blieb in einem Straßengraben auf der Seite liegen. Der 48-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Milch wurde in einen anderen Laster umgepumpt. (dpa)

