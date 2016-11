Milch aus dem Automaten? Läuft! Landwirt Oese hat sich vor drei Monaten ein Gerät angeschafft. Die Testphase ist jetzt um.

Danny Oese vom gleichnamigen Bauernhof in Seifersdorf zapft frische Milch aus dem Automaten. Vor drei Monaten ging das Gerät in Betrieb. © thorsten eckert

Es war ein Risiko, worauf sich der Seifersdorfer Landwirt Karl Oese einließ. Er schaffte sich einen Milchautomaten an. Der Aufwand war enorm: Die Familie hat einen Raum hergerichtet, der Automat musste installiert und natürlich auch bezahlt werden. Hinzu kommt der zusätzliche Aufwand für Reinigung und den sonstigen Unterhalt des Automaten. Aber wie bisher konnte es nicht mehr weitergehen. Ein Milchpreis von knapp über 20 Cent pro Liter war nicht mehr kostendeckend.

Doch würden genug Milchtrinker bereit sein, die 1,20 Euro für den Liter zu bezahlen? Im Supermarkt gibt es den Liter deutlich billiger. Jetzt, nach gut drei Monaten, steht fest: „Der Schritt war richtig. Die Idee hat sich bewährt“, sagt Karl Oese. „Wir sind mit dem Milchverkauf über den Automaten sehr zufrieden.“ Nach seinen Angaben verkaufen die Seifersdorfer an rund 20 Prozent Stammkunden. Der überwiegende Teil der Käufer kommt aber sporadisch. Da konnte ich noch keine Regel erkennen. Mitunter hat sogar das Wetter Auswirkungen auf den Verkauf. Ist es schöner, kommen mehr. Ihm half auch die Sperrung der S 177. „Da mussten ja alle Autos bei uns am Hof vorbei. Da sind dann noch einige auf uns aufmerksam geworden.“ Am besten verkauft sich die Milch freitags und sonnabends. „Die Kunden holen sich die frische Milch fürs Wochenende.“

Bio-Zertifizierung läuft noch

Stammkunden greifen beherzter zu, als die, die nur ab und zu kommen. „Sie nehmen auch mal drei, vier Liter mit. Die anderen meist nur einen Liter. Trotz der jetzt wieder anziehenden Milchpreise sieht Karl Oese keinen Grund, umzusteuern. Ein großer Discounter hat angekündigt, den Milchpreis um 40 Prozent heraufzusetzen. „Bei den Bauern kommt weiterhin zu wenig an. Das wird sich so schnell auch nicht ändern.“ Er belässt den Preis an seinem Automaten bei 1,20 Euro für den Liter. „Dafür gibt es ein Produkt in Bio-Qualität.“ Offiziell „Bio“ darf er seine Milch allerdings noch nicht nennen. „Das Zertifizierungsverfahren läuft noch weiter. Ein Stempel fehlt noch. Im Sommer nächsten Jahres wird es voraussichtlich so weit sein. Dann können wir unsere Milch mit dem Bio-Siegel verkaufen“, sagt Karl Oese. Die Milch kommt direkt aus dem Stall der Oeses. 40 Kühe hat der kleine Landwirtschaftsbetrieb, rund 20 davon liefern immer im Wechsel die Milch. Die Oese-Milch hat noch alle Bestandteile. „Der Fettgehalt von 3,8 Prozent ist naturbelassen, sie ist nicht pasteurisiert oder auf andere Art verändert“, sagt der Landwirt.

An dem Automaten kann rund um die Uhr Milch gezapft werden. Das kühlschrankgroße Gerät funktioniert vollautomatisch, gibt halbe und ganze Liter ab. Die Milch hat eine konstante Temperatur von 2,6 Grad. Kunden sollten sich eine Flasche selber mitbringen. Wer keine hat, kann eine aber auch am Automaten für einen Euro kaufen.“ Auf dem Automaten klebt allerdings ein rotes Schild mit dem Hinweis: Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen. „Das ist Vorschrift, damit wird sie keimfrei gemacht. „Manche Kunden trinken die Milch aber lieber so.“

Landwirtschaftsbetrieb Oese in Seifersdorf (Gemeinde Wachau), Am Steinberg. Der Milchautomat ist an jedem Tag rund um die Uhr geöffnet.

zur Startseite