Mexiko lobt Tillich für deutsche Flüchtlingspolitik Der mexikanische Senat empfängt den Bundesratspräsidenten mit einer Sondersitzung. Anerkennung erhält er für den Umgang Deutschlands mit den Flüchtlingen. Tillich wirbt für mehr wirtschaftliche Entwicklung, um große Migrationsströme erst gar nicht entstehen zu lassen.

Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) ist in Mexiko für die deutsche Flüchtlingspolitik gelobt worden. „Mit Mauern und Zäunen werden Probleme nicht gelöst“, sagte Senatspräsident Pablo Escudero Morales am Dienstag bei einer Sondersitzung zu Ehren von Tillich. Mexiko ist sowohl Herkunfts- als auch Durchgangsland zahlreicher Migranten, die in die USA einreisen wollen.

Bildung und wirtschaftlicher Fortschritt sind nach Einschätzung von Tillich die besten Mittel gegen unbeherrschbare Fluchtbewegungen. „Wir brauchen weltweit Partner, die einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten und damit dafür sorgen, dass es erst gar nicht zu großen Migrationsströmen kommt“, sagte Tillich.

„Natürlich weiß man auch, dass es fremdenfeindliche Aktionen gegeben hat, aber gleichwohl überwiegt die Anerkennung für die großartige Leistung, diese Menschen bei uns untergebracht zu haben“, sagte der sächsische Ministerpräsident nach der Senatssitzung.

Begleitet wurde Tillich auf seiner Mexiko-Reise von einer rund 65-köpfigen Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Für deutsche Unternehmen bietet Mexiko nach Einschätzung von Tillich zahlreiche Investitionschancen. „Mexiko bekennt sich zum freien Handel. Da hört man beispielsweise aktuell aus den Vereinigten Staaten auch andere Töne“, sagte der Ministerpräsident.

Gerade mittelständische Unternehmen aus Sachsen würden sich beim Schritt nach Mexiko allerdings auch großen Herausforderungen gegenübersehen. „Das geht nur mit Partnern vor Ort. Außerdem muss die Korruption eingedämmt und mehr in die Ausbildung investiert werden“, sagte Tillich.

Nach seinem Besuch in Mexiko wird der Bundesratspräsident nach Kuba weiterreisen. Dort will er gemeinsam mit der Wirtschaftsdelegation Investitionschancen ausloten. Die sozialistische Karibikinsel öffnet sich langsam. Allerdings ist die Wirtschaft immer noch staatlich reguliert.

„Ich bin davon überzeugt, dass dort auch bald deutsche Firmen Geschäfte machen können“, sagte Tillich. „Kuba hat seine alten Verbündeten verloren. Wenn es seiner Bevölkerung gewisse Standards bieten will, wird Kuba gar nichts anderes übrig bleiben, als sich weiter zu öffnen.“ (dpa)

zur Startseite