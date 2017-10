Metalldiebe stehlen Urnen vom Friedhof Unbekannte nutzen die Ruhe auf dem Görlitzer Friedhof für Straftaten. Der Schaden ist nicht groß, aber sehr ärgerlich.

Die Metallurnen von diesem Grabstein auf dem Städtischen Friedhof sind gestohlen worden.

So sah der Grabstein ursprünglich aus.

Erst dachten die Mitarbeiter des Städtischen Friedhofs nur an einen Akt des Vandalismus, wie er gelegentlich vorkommt. Gerade hatten sie bemerkt, dass von einer Grabstätte unmittelbar am Neubau des Krematoriums gelegen, der Deckel einer oberirdisch aufgestellten Urne abgeschlagen war. Einen Tag später aber erkannten sie das ganze Ausmaß der Zerstörung: Drei Metallurnen, die schätzungsweise aus den 1920er- oder 1930er-Jahren stammten, wurden über das Wochenende von unbekannten Tätern gestohlen.

Dabei handelte es sich nicht um Ziergefäße, sondern in ihnen befand sich jeweils eine Kapsel mit der Asche Verstorbener. Eine dieser Kapseln warfen die Täter achtlos in die Anlage, die Friedhofs-Mitarbeiter fanden sie bei ihrer Suche unmittelbar in der Nähe einer Grabstelle, nach den anderen suchen sie noch. Insgesamt sind von dem Raubzug der Metalldiebe drei Grabstellen betroffen. Die von den Tätern nur zerstörten, aber nicht abmontierten anderen drei Urnen der Anlage wurden nun zur Aufbewahrung ins Krematorium gebracht.

Private Kunstdenkmale geschändet

Als nun feststand, dass es sich tatsächlich um ein erhebliches Vergehen handelte, rief Evelin Mühle, Leiterin des städtischen Eigenbetriebs Friedhof, am Dienstag die Polizei und stellte Anzeige. Dabei ist es weniger der materielle Wert, der ins Gewicht fällt. Die Metallurnen sind nach Angaben von Frau Mühle schätzungsweise 5 000 Euro wert, wobei das genau niemand so richtig weiß. Es geht eher um den ideellen Wert. Zwar gibt es für alle drei Gräber keine Nachkommen mehr. Aber trotzdem waren es private Kunstdenkmale, die einen ganz persönlichen Bezug zu dem Grab und damit auch den Menschen hatten, die dort bestattet wurden. Evelin Mühle findet es daher auch so „ärgerlich und unwiederbringlich“, was mit den Gefäßen geschah.

Der Städtische Friedhof ist nicht oft, aber durchaus regelmäßig von Straftaten betroffen. Mal fehlt der Flügel einer Statue, mal ein Urnengefäß. Alle ein, zwei Jahre spielen sich offensichtlich in besonders unbeobachteten Momenten solche Szenen ab. Am Wochenende war zwar das Wetter tagsüber nicht schlecht, aber natürlich sind jetzt generell weniger Besucher oder Spaziergänger auf dem Friedhof unterwegs. Das hat auch mit der Entwicklung der Einwohnerzahl und den Veränderungen bei der Begräbniskultur zu tun. So gibt es sowieso weniger Gräber auf dem Friedhof als in der Vergangenheit, die in regelmäßigen Abständen von den Familien der Hinterbliebenen gepflegt werden. Zum anderen geht der Trend auch zu Gemeinschaftsanlagen, die ebenso eher selten von den Nachkommen besucht und schon gar nicht des Öfteren gepflegt werden. „Es ist einfach nicht mehr so viel los“, sagt Evelin Mühle. Das begünstigt Taten wie an diesem Wochenende, als die Täter vermutlich mit dem Auto bis unmittelbar an die Grabanlage fuhren, um dann die Metallgefäße abzutransportieren.

Andererseits ist der Friedhof eben auch kein Museum. Die Statuen und Schmuckgefäße gehören zu den Gräbern. Evelin Mühle widerstrebt es daher, alle Kunstgegenstände wegzuräumen. Nur aus der Sorge heraus, sie könnten die Begehrlichkeit von Dieben wecken. Zumal auch nicht abzusehen ist, was gerade auf dem Hehlermarkt besonders gefragt ist. Deshalb will sie zunächst einmal einen Aushang verteilen, in dem sie die Besucher des Friedhofs auffordert, aufmerksam zu sein, und die Verwaltung zu informieren, wenn ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt. Die Suche der Kriminalpolizei nach Tätern und Metallurnen läuft zwar, wie Polizeisprecherin Martyna Fleischmann bestätigte. Aber ob die Gefäße oder die Täter jemals entdeckt werden, ist völlig ungewiss. Dass es wirklich nur um das Metall der Urnen ging, ist dabei sicher. In unmittelbarer Nähe zu den beraubten Anlagen stehen weitere Grabsteine mit Schmuckurnen aus Stein. An ihnen hatten die Täter kein Interesse.

