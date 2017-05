Menschen sind auch keine Lösung Der Karikaturenwettbewerb findet wieder in Dresden statt. Der Vorverkauf für die Preisverleihung startet jetzt.

„Engstirniger Weitblick“ nannte der Pirnaer Axel Bierwolf seine Karikatur (Ausschnitt). © PR

Der Mensch soll ja das einzige Lebewesen sein, das weinen kann. Und lachen. Dennoch ist dieses angeblich denkende Säugetier derartig unvollkommen, dass es Bestrebungen gibt, die Evolutionsgeschichte zu ignorieren. Der Schöpfer soll bitte die Schuld tragen an seinem offensichtlich unfertigen Projekt.

Karikaturisten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sind aufgefordert, ihre Erklärungen zu zeichnen, warum diesem Premium-Geschöpf, angeblich serienmäßig ausgestattet mit Vernunft und Einsicht, im entscheidenden Moment die Sicherung rausknallt. Jeden Tag stellten sich doch Fragen: Warum sind einige seiner Art so entsetzlich aus der Art geschlagen und werden dafür von den anderen bewundert? Warum verbreitet er Krieg und Terror, obwohl er nichts mehr als Frieden wünscht? Warum hüllt er perfekte Körper in groteske Gewänder und stellt weniger perfekte unverhüllt zur Schau, tötet heute Millionen und rettet morgen ein Hundebaby?

Bis zum 15. August können Karikaturisten ihre Arbeiten zum diesjährigen Motto „Menschen sind auch keine Lösung“ bei der Jury des Deutschen Karikaturenpreises einreichen. Anschließend wählen die Fachleute aus allen Einsendungen vier Preisträger, die auf der Gala im Dresdner Schauspielhaus am 12. November bekannt gegeben und ausgezeichnet werden. Schauspieler Tom Pauls und Kabarettist Bernd Gieseking präsentieren wieder die witzigsten Cartoons des aktuellen Wettbewerbes, unterstützt durch die Musiker der Mozart Group und von Drum the World. Zum ersten Mal wird dieses Jahr auch der Preis für den besten Newcomer vergeben. Die Preise sind insgesamt mit 10 000 Euro dotiert.

Seit nunmehr einem Jahr arbeitet die Sächsische Zeitung bei diesem Wettbewerb mit dem Weser-Kurier in Bremen zusammen. Und nachdem im vergangenen Jahr die Preisverleihung erstmals in der Hansestadt stattfand, können die Sachsen die Gala dieses Jahr wieder in Dresden erleben. Ab 13. November werden die besten Arbeiten im Dresdner Haus der Presse sowie in der Galerie Komische Meister an der Frauenkirche ausgestellt.

Bis dahin herrscht aber kein Mangel an Lachmitteln, denn ab dem 13. Juni stellen Karikaturisten aus Sachsen, Thüringen, Bayern und Hamburg in der Galerie Komische Meister ihre Sicht auf den Freistaat aus. Unter dem Motto „Vorsicht Sachsen!“ geben sie ausgezeichnete Hinweise auf die Lebensweise des zurzeit oft gescholtenen Volkes ab. Dabei nehmen die Zeichner keine Rücksicht auf politische Korrektheit, sondern unken, was die Blätter halten. 100 Karikaturen sind zu sehen, unter anderem von Rudi Hurzlmeier, Til Mette, Nel, Barbara Henniger und Reiner Schwalme. Mit dabei auch der Pirnaer Holzbildhauer und Karikaturist Axel Bierwolf, dessen Blick auf seine Mitbürger dieselben zum Lächeln bringt.

Ab Donnerstag gibt es die Karten für die Preisverleihung des Deutschen Karikaturenpreises am 12. November im Dresdner Schauspielhaus unter 0351 48642002 und unter www.sz-ticketservice.de.

