Meistgelesen diese Woche

Uwe Steimle auf dem Neumarkt. © Sven Ellger

Steimles Fernsehturm, schon wieder ein Unfall auf der Marienbrücke und Vierlinge in Leipzig haben diese Woche großes Interesse geweckt. Buchstäblich im „Blickpunkt“ lag die Wahl des Sächsischen Pressefotos des Jahres. Die spannendsten Themen und die Top-Artikel der Woche können Sie hier noch einmal nachlesen.

Die Top 5 von Montag bis Freitag zurück 1 von 5 weiter Montag, 8. Mai Steimle stellt sein Türmchen auf Nach der Kloschüssel kommt der Halbmond-Fernsehturm: Auf dem Neumarkt hat Günther Zieschong alias Uwe Steimle ein hölzerne Skulptur präsentiert. Steimle will „Brücken bauen zwischen den sich nicht verstehenden Lagern“. ›› zum Artikel Dienstag, 9. Mai Mercedes erfasst Radfahrerin Eine 28-Jährige wird schwer verletzt. Das Unfallmuster gleicht vielen anderen Karambolagen auf der Dresdner Marienbrücke. ›› zum Artikel Mittwoch, 10. Mai Globus-Markt am Leipziger Bahnhof vor dem Aus Der Neustädter Ortsbeirat erteilt den Plänen eine Absage. Die Stadt soll nun nach einem anderen Standort suchen. ›› zum Artikel Donnerstag, 11. Mai Vierlinge in Leipzig geboren Die junge Familie hat sich auf einen Schlag verdoppelt: Nach Zwillingen erblickten nun Vierlinge das Licht der Welt. Die Frühchen Helen, Boas, Merle und Pepe sind alle wohlauf. ›› zum Artikel Freitag, 12. Mai Abriss des ABB-Hochhauses rückt näher Mitten in Dresden soll ein neuer Wohn- und Geschäftspark entstehen. Nun nimmt der Investor letzte Hürden. ›› zum Artikel

Gute Nachricht aus Bautzen

Dem dreijährigen Mädchen, das Gründonnerstag bei einem Kita-Ausflug ins Wasser gefallen war, geht es besser.

Clip der Woche

Bei seiner Fahrt nach Berlin machte der russische Motorradklub "Nachtwölfe" am Sonntag einen Zwischenstopp in Dresden. Das Video auf unserer Facebook-Seite wurde über 600 Mal geteilt und eifirg kommentiert.

„Blickpunkt“ der Woche

In Dresden wurden am Mittwoch die Sächsischen Pressefotos des Jahres 2016 gewählt. Die Preisträger aller Kategorien und Hintergründe zum Fotowettbewerb erfahren Sie in unser Multimedia-Story.

Psssst: Für die Kategorie „Publikumspreis“ läuft noch eine Abstimmung.

›› Jetzt mitmachen und selbst etwas gewinnen



Umsetzung Multimedia-Story: Fabian Schröder und OBERÜBER KARGER

Footage: Claudia Hübschmann, Sven Ellger, Robert Michael, René Meinig



›› Wechseln Sie hier zu einer größeren bzw. für Smartphones optimierten Ansicht

