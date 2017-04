Meistgelesen diese Woche

Am meisten diskutiert und gelesen wurde die Einweihung des neuen Kunstwerks auf dem Neumarkt. Aber auch der überraschend eingestellte Prozess gegen vier Männer, die in Arnsdorf einen Asylbewerber an einen Baum gefesselt hatten, stieß auf großes Interesse. Die spannendsten Themen und die Top-Artikel der Woche können Sie hier noch einmal nachlesen.

Top 5 von Montag bis Freitag zurück 1 von 5 weiter Montag, 24. April Fessel-Prozess nach Auftakt eingestellt Der Fall sorgte im Mai 2016 bundesweit für Empörung: Vier Männer fesseln in Arnsdorf einen psychisch kranken Flüchtling brutal an einen Baum. Der Prozess gegen die Beschuldigten dauert jedoch nicht lange. Schon in der vergangenen Woche spielte der Fall eine Rolle, weil der Iraker tot im Tharandter Wald gefunden worden war. Er hätte als Zeuge aussagen sollen. ›› zum Artikel Dienstag, 25. April Baustart am Kaufhaus Günther An der Pirnaer Landstraße in Dresden entsteht ein neues Einkaufszentrum. Nun wird ein passender Name gesucht. Viele Kommentatoren finden ein weiteres Kaufhaus sinnlos. ›› zum Artikel Mittwoch, 26. April Permanente Pöbelei Obwohl es erst am Abend eingeweiht wurde, haben die Proteste um das neue Kunstwerk auf dem Neumarkt es noch auf den ersten Platz geschafft. Die Einweihung ist massiv gestört worden. Der Künstler hat jetzt Angst um sein Werk. ›› zum Artikel Donnerstag, 27. April Neumarkt-Kunstwerk und rechtsextremer Angriff auf Studenten Der Nachbericht zum Neumarkt-Kunstwerk lässt die Kritik an den Pöbeleien zu Wort kommen. ›› zum Artikel Ebenfalls viel gelesen wurde ein Gerichtsprozess um einen rechtsextremen Angriff auf Studenten. Dabei soll eine 19-Jährige in der Neustadt eine Studentin massiv geschlagen haben. Es gibt Kritik an den Ermittlungen. ›› zum Artikel Freitag, 28. April 25 Jahre - einfach weg Das Ehepaar Wolff aus Jonsdorf bei Zittau steht vor dem nichts. Sie waren im Urlaub, als sich ihr Leben auf einen Schlag änderte: Ihr Wohnhaus und das nebenstehende Ferienhaus wurden systematisch ausgeraubt - und anschließend teilweise abgebrannt. ›› zum Artikel

