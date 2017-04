Meistgelesen diese Woche

Mittwoch, 19. April

Flüchtling aus Arnsdorf ist tot

Der Iraker, der in Arnsdorf vor einem Netto-Markt an einen Baum gefesselt wurde, lebt nicht mehr. Ein Toter wurde als der 21-Jährige identifiziert. Der Prozess gegen die an der Fesselung Beteiligten sollte am Montag beginnen. ›› zum Artikel