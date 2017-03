Meistgelesen diese Woche

Backen ist ein kreatives Handwerk. Anzeigengestaltung allerdings auch. © mja

Tote Hosen in Dresden, die Suche nach einem Vermissten und die aktuelle Kriminalitätsstatistik: Diese Themen und eine anstößige Werbekampagne beschäftigte die sz-online-Leser am meisten. Alle Top-Artikel von Montag bis Freitag gibt’s hier noch einmal zum Nachlesen:

Die Top 5 von Montag bis Freitag zurück 1 von 5 weiter Montag, 27. März Von wegen tote Hose in Dresden Auf dem Neumarkt sollte nur gegen Pegida getanzt werden. Doch dann erobern Düsseldorfer Punkrocker die Straßen. ›› zum Artikel Dienstag, 28. März Taucher suchen vergeblich im Neustädter Hafen Seit Freitagabend ist Philipp Schulze in Dresden verschwunden. Jetzt geht die Polizei einer Spur nach, die ein Fährtenhund witterte und das Smartphone des 17-Jährigen aufzeichnete. ›› zum Artikel Mittwoch, 29. März Taucher suchen vergeblich im Neustädter Hafen Seit Freitagabend ist Philipp Schulze in Dresden verschwunden. Jetzt geht die Polizei einer Spur nach, die ein Fährtenhund witterte und das Smartphone des 17-Jährigen aufzeichnete. ›› zum Artikel Donnerstag, 30. März Mehr Kriminalität durch Zuwanderer in Sachsen Vor allem wegen zweier Arten von Delikten steigen die Fallzahlen. Auch die größere Zahl im Land lebender Zuwanderer schlägt sich in der neuen Kriminalitätsstatistik nieder. ›› zum Artikel Freitag, 31. März Hakenkreuz im Kindergarten Kitas müssen sich zunehmend mit Rechtsextremisten auseinandersetzen. Das Kulturbüro will Rat geben. ›› zum Artikel

Die Kreativleistung der Woche

Mit diesem Aufsteller wirbt Schwerdtner´s (sic) in Dresden um kaufwillige Kundschaft. Da rappelt's im Backsalon ...

Am meisten gesehen, geliked, geteilt

Nicht nur am meisten gelesen, sondern auch am meisten angesehen auf sz-online: dieses Video vom Auftritt der Toten Hosen in Dresden.

