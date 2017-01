Meißner Straße wegen Brand gesperrt

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Radebeul ist am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache der Dachstuhl in Brand geraten. Wegen der Löscharbeiten ist die Meißner Straße gesperrt. © Arvid Müller

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Radebeul ist am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache der Dachstuhl in Brand geraten. Zur Stunde versuchen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Landkreis Meißen, das Feuer zu löschen. Etwa 60 Feuerwehrleute sind mit 14 Fahrzeugen im Einsatz, teilt ein Fotoreporter mit.

Wegen der Löscharbeiten ist die Meißner Straße zwischen Hauptstraße und Schildenstraße in beiden Richtungen derzeit voll gesperrt. Auch die Bahnen der Linie 4 können wegen des Brandes nicht fahren. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf Twitter mitteilen, Enden die Fahrten der Linie 4 an der Hauptstraße. Zwischen Radebeul-Ost und Weinböhla werde ein Pendelverkehr eingerichtet.

Ersten Informationen zufolge wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. (SZ)

