Meißen in den Schlagzeilen Die Aufregung um eine Lesung zum Literaturfest scheint leise zu verhallen. Der Stadt hat sie keine guten Dienste getan.

Normalerweise Aushängeschild für die kulturelle Vielfalt in Meißen bringt das Literaturfest die Stadt nun unverdienterweise in Misskredit. Jetzt haben die Organisatoren eine Stellungnahme zum Streit um eine Lesung abgegeben. © Claudia Hübschmann

Am Ende der gut zweistündigen Stadtratssitzung am Mittwochabend ist es nicht Jörg Schlechte (CDU), der auf das Literaturfest Meißen und die Vorstellung des Buches „Unter Sachsen“ noch einmal zu sprechen kommt. Dabei hat der Stadtrat schon Tage zuvor auf Facebook angekündigt, man werde die Lesung des als Sachsen-Bashing verstandenen Buches von Tagesspiegel-Redakteur Matthias Meisner im historischen Ratssaal zu verhindern wissen (die SZ berichtete). Rückendeckung bekam er dabei unter anderem von AfD und ULM.

Es ist Andreas Graff, Stadtrat der Linken, der in einer langen, die verschiedensten Themen aufgreifenden Rede schließlich auch das Literaturfest und die Debatte darüber anspricht. Beinahe scheint auch Graffs Mahnung in der allgemeinen Müdigkeit nach dem Ende der Sitzung unkommentiert zu verhallen. Doch als sein Parteikollege Ullrich Baudis danach das Wort ergreift, sich für die Lesung im Ratssaal ausspricht und andeutet, Schlechte habe es wieder einmal geschafft, die Stadt in negative Schlagzeilen zu bringen, obwohl er, Baudis, ihn schon mehrfach zu einem gemäßigteren Ton in den sozialen Netzwerken ermahnt habe, da reicht es dem CDU-Stadtrat und er muss sein Mikro doch anknipsen. „Dieses elende Belehren von euch Linken“, beginnt Schlechte. Ob sie die letzten Wahlen nicht verfolgt hätten? „Dort geht‘s hin!“ Außerdem habe Baudis unter vier Augen noch etwas ganz anderes über die Buchvorstellung gesagt.

Zur Lesung selbst kein Wort mehr, obwohl AfD-Mitglied Thomas Tallacker schon in der Einwohnerfragestunde um Erklärung gebeten hat, warum diese im Ratssaal stattfinden dürfe, wo doch eine AfD-Veranstaltung abgelehnt worden sei. Bürgermeister Markus Renner sagte ihm eine schriftliche Antwort darauf zu. Auf SZ-Anfrage erklärte Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), Markus Banowski vom Haupt-und Personalamt stehe mit dem Veranstalter, dem Kulturverein, in Kontakt. Es werde geprüft, ob die Lesung gegen die Nutzungssatzung des Saales verstoße.

Die Organisatoren des Literaturfestes haben inzwischen auch eine Stellungnahme verfasst. Dem geforderten Verbot beziehungsweise einer möglichen Störung der Lesung wolle man „mit Nachdruck entgegentreten“.

Das Buch sei lesenswert aber auch sehr kritisch. Die Buchvorstellung sei aber keine politische Veranstaltung, sondern eine Lesung mit Gespräch, wie sie auch auf der Leipziger Buchmesse stattgefunden habe. „Wir werden diese Lesung durchführen, notfalls auch an einem anderen Ort“, heißt es. „Wir bedauern sehr und sind entsetzt, dass es Personen gibt, die Lesungen stören oder verbieten wollen. Wir werden alles unternehmen, um diesen Bestrebungen entgegenzutreten.“

Das Schreiben spricht auch einen anderen Aspekt an, der weit über das Literaturfest hinausgeht und die Stadt noch eine Weile verfolgen dürfte. 3sat, MDR und andere Medien hätten Presseanfragen an die Organisatoren des Festes zu den Vorkommnissen der vergangenen Tage verschickt. Tatsächlich wird inzwischen überregional über Meißen berichtet, beispielsweise durch Spiegel Online und Focus.de.

