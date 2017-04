Mehr Zusammenarbeit für offene Gesellschaft Ein Drittel der jungen Sachsen hat menschenfeindliche Einstellungen. Eine bundesweite Initiative will das ändern.

Die Initiative „Offene Gesellschaft“ hat seit April einen Botschafter in Sachsen. „Unsere Demokratie braucht mehr ‘Wir’ als ‘Ich’, mehr Ich-mache als Du-sollst und mehr ‘Gemeinsam’ als ‘Gegeneinander’“, sagt Eric Hattke. Der Dresdner Student hat sich schon in anderen Initiativen wie „Dresden für alle“ engagiert und ist Vorsitzender des Vereins Atticus.

Die Initiative „Offene Gesellschaft“ wurde im Herbst 2015 gegründet. Seitdem haben sich bundesweit in über 200 Aktionen fast 10 000 Bürger für eine offene Gesellschaft eingesetzt. In mehr als 70 Debatten wurde über die Frage „Welches Land wollen wir sein?“ diskutiert. In diesem Jahr ist die Bundestagswahl Thema.

In Sachsen soll der Fokus auch auf den jungen Menschen liegen. Der Sachsen-Monitor hat gezeigt, dass die 18- bis 29-Jährigen in Sachsen so gespalten sind wie in keinem anderen Bundesland. Ein Drittel hat Angst vor Überfremdung, ein Fünftel sorgt sich um zunehmenden Rechtsextremismus. Darüber hinaus weist diese Altersgruppe den höchsten Wert bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf – mehr als doppelt so hoch wie bei allen anderen Altersgruppen. Mit dem Programm Junge Offene Gesellschaft soll eine Plattform von und für junge Menschen geschaffen werden. Geplant sind unter anderem Debatten und Aktionen.

Eric Hattke möchte als Botschafter auch mit anderen Akteuren in Sachsen zusammenarbeiten. „Es gibt schon viele gute Projekte, die sich für eine offene Gesellschaft vor Ort einsetzen, auch im ländlichen Raum“, sagt der 26-Jährige. „Leider sind die Gegner der offenen Gesellschaft bereits bestens vernetzt.“ Jetzt sei es wichtiger denn je, dass sich diejenigen gegenseitig unterstützen, die sich für Menschenwürde, Freiheit und Demokratie einsetzen, so Hattke. Er sei sich der Kritik an seinem Engagement bewusst. „Ich bin offen für Gespräche.“ (SZ/sca)

Kontakt: hattke@die-offene-gesellschaft.de

