Mehr Vertrauen zu den Tschechen Besonders in den Grenzgebieten findet ein reger Austausch statt. Die Flüchtlingssituation besorgt die Bürger der Nachbarstaaten gleichermaßen.

Die meisten Deutschen und Tschechen sehen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht mehr durch die Vergangenheit belastet. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Vertreibung der Sudetendeutschen sind 41 Prozent der befragten Bundesbürger und 53 Prozent der Tschechen dieser Ansicht. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums und des Zukunftsfonds ergeben.

Gegenteiliger Meinung sind 29 Prozent der Deutschen und 40 Prozent der Tschechen. Die übrigen Befragten gaben keine Antwort. Anlass der Umfrage war das 20-jährige Bestehen der deutsch-tschechischen Aussöhnungserklärung, die dazu ermutigte, den Blick in die Zukunft zu richten. Besonders in den Grenzgebieten findet heute ein reger Austausch statt. Während 28 Prozent der Bundesbürger angaben, einen oder mehrere Tschechen persönlich zu kennen, waren es in Bayern und Sachsen jeweils 41 Prozent. Umgekehrt kennt genau die Hälfte aller Tschechen einen oder mehrere Deutsche näher.

Die aktuelle Flüchtlingssituation sorgt bei den Bürgern beider Nachbarstaaten gleichermaßen für Argwohn: 47 Prozent der Deutschen und 48 Prozent der Tschechen haben „große Sorgen“. Unterschiedlich sind die Lösungsansätze: In Tschechien favorisiert die Mehrheit eine nationale Regelung dieser Fragen, während die Bevölkerung in Deutschland auf europäische Lösungen setzt. (dpa)

