Mehr Unterrichtsausfall durch Lehrermangel

© Symbolfoto: dpa

Sachsens Schüler hatten im laufenden Schuljahr weniger Unterricht als in den vergangenen Schuljahren. Im ersten Halbjahr sind 4,6 Prozent der Unterrichtsstunden, die laut geltender Stundentafel an allgemein- und berufsbildenden Schulen gehalten werden sollten, ausgefallen. Im ersten Halbjahr 2015/16 waren es nur 3,6 Prozent. Das ergibt sich aus Zahlen, die das Kultusministerium von den Schulen gemeldet bekommt. An den Förder- und den Berufsschulen ist der Unterrichtsausfall am höchsten. Außerdem fällt in den Landkreisen Bautzen und Görlitz besonders viel Unterricht aus.

Der Anteil der Stunden, die planmäßig ausgefallen sind, ist in allen Schularten stark gestiegen – dabei geht es um Kürzungen des Stundenplans wegen Lehrermangels oder nicht vorhandener Unterrichtsräume. An Sachsens Grundschulen waren das im ersten Halbjahr fast 2 800 Stunden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres fielen nur 551 Stunden geplant aus. Betroffen ist nach Angaben des Kultusministeriums in der Region Bautzen vor allem der Unterricht in katholischer Religion, in Chemnitz und Dresden sind es Kunst/Werken/Musik, Sport sowie der Anfangs- und Förderunterricht. An den Oberschulen stieg die Zahl der planmäßig ausgefallenen Stunden sachsenweit von 1 400 auf mehr als 7 100 – unter anderem im Wahlpflichtbereich, aber auch in Biologie, Geschichte, Deutsch, Englisch, Sport und Musik.

Auch die Zahl der außerplanmäßig ausgefallenen Unterrichtsstunden ist erheblich gestiegen – vor allem wegen Krankheit, so das Kultusministerium. (SZ/sca)

