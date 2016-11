Mehr Überschuldete in Sachsen

In Sachsen ist die Zahl der überschuldeten Verbraucher stark gestiegen. Rund 342 000 Menschen waren am 1. Oktober 2016 finanziell nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu begleichen. Im Vorjahr waren es noch 10 000 Verbraucher weniger. Dies geht aus dem aktuellen Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor.

Sachsen weist eine Überschuldungsquote von 9,89 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren auf. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,24 Prozent gewachsen. „In den östlichen Bundesländern ist der Anstieg der Überschuldungsquote vor allem auf die Abwanderung von Menschen mit hoher Bonität zurückzuführen“, sagte Ralf Zirbes, Geschäftsführer der Creditreform Boniversum GmbH. Dennoch bleibe Sachsen unterhalb der Überschuldungsquote für das gesamte Bundesgebiet.

Nach Angaben der Studie ist die Zahl überschuldeter Verbraucher in Deutschland 2016 zum dritten Mal in Folge, und deutlicher als erwartet, angestiegen. Die Überschuldungsquote beträgt nun 10,06 Prozent. Damit sind über 6,8 Millionen Bürger über 18 Jahren verschuldet. (dpa)

