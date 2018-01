Mehr sparen statt mehr zahlen Die ARD will mehr Rundfunkgebühren, um Programmeinschnitte zu vermeiden. Sachsens CDU sieht den Plan skeptisch und macht einen anderen Vorschlag.

Bis 2020 ist der Rundfunkbeitrag stabil. Derzeit liegt er bei 17,50 Euro pro Monat. © Arno Burgi/dpa

Der Kernsatz findet sich am Ende des Dokuments. „Zum jetzigen Zeitpunkt“ betont die medienpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Aline Fiedler, „halte ich vorschnelle Forderungen nach einer Beitragserhöhung für nicht angebracht“. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssten zunächst ihren Sparkurs fortsetzen, – „hier sind weitere Anstrengungen notwendig“.

Die Politikerin veröffentlicht die Erklärung nach einem Treffen von CDU-Abgeordneten mit der MDR-Intendantin Karola Wille Mitte Januar. Die Zeiten, in denen Medienpolitik eher geräuschlos ablief, sind längst vorbei. Die AfD will die „Zwangsfinanzierung“ über die pro Wohnung erhobenen Beiträge beenden. In ihrem Grundsatzprogramm fordert sie die Umwandlung in ein „Bezahlfernsehen“.

In Karlsruhe liegen mehrere Verfassungsbeschwerden vor. Angesichts von Streamingdiensten und anderen Onlineangeboten wirkt das beitragsfinanzierte Formatfernsehen mit festen Sendezeiten nicht mehr selbstverständlich. Und in Zeiten von Pegida und Wutbürgertum sehen sich die ARD-Anstalten oft unflätigen Beschimpfungen ausgesetzt.

Kein Wunder, dass Fiedler deshalb den „unverzichtbaren Beitrag“ der Öffentlich-Rechtlichen für den „demokratischen Meinungsbildungsprozess“ lobt. Doch die Dresdner Landtagsabgeordnete mahnt die Anstalten auch, ihr Kerngeschäft nicht zu vernachlässigen. Der „Kultur- und Bildungsauftrag“ wird nach ihrer Auffassung „aber weniger durch Krimis und Serien, als vielmehr durch gute Reportagen, Dokumentationen und Nachrichten erfüllt“.

Wie auch immer – die Sender wollen Geld. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm rechnet vor, dass ein inflationsbedingter Teuerungsausgleich von drei Milliarden Euro notwendig sei. Andernfalls drohten tiefe Einschnitte ins Programm. ARD, ZDF und Deutschlandradio erhalten pro Jahr rund acht Milliarden Euro und finanzieren damit 20 TV-, 69 Radioprogramme und mehr als 100 mobile Angebote.

Bis 2020 ist der Rundfunkbeitrag stabil. Derzeit liegt er bei 17,50 Euro pro Monat. Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks (BR) ist und den ARD-Vorsitz zum Jahresbeginn von Wille übernahm, bringt für die Zeit danach eine Erhöhung von 1,7 Prozent jährlich ins Gespräch. Über die Beitragshöhe für die Periode von 2021 bis 2025 entscheiden die Ministerpräsidenten. Grundlage ist die Einschätzung einer Expertenkommission (KEF), die im Frühjahr einen Zwischenbericht vorlegen will.

Die Landtags-CDU ist jedenfalls skeptisch. Die Forderung, dass weiter gespart werden soll, teilt auch die Staatsregierung. Der für Medienpolitik zuständige Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk, verweist im Gespräch mit der SZ darauf, dass es jetzt um die Strukturen gehe. Ein Beispiel: ARD und ZDF kooperieren bei Produktionen. Das ARD-Mittagsmagazin sendet seit Januar aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.

Zur Forderung Wilhelms nach höheren Beiträgen sagt Schenk: „Das sollte man nicht vorschnell entscheiden.“ Der CDU-Minister drängt auf weitere Konsolidierungsbemühungen der Sender: „Die Intendanten haben ja Vorschläge gemacht.“ Schenk sieht aber bei den Reformideen noch Nachbesserungsbedarf: „Da sind so eineinhalb Milliarden zusammengekommen, eine ist höchst umstritten.“ Dabei geht es um Rückstellungen für die Altersvorsorge. „Es ist auf jeden Fall den Ländern zu wenig. Es ist aber ein Fortschritt, dass sie es gemacht haben“, fasst Schenk mit Blick auf die Senderchefs zusammen und ergänzt: „Wir wollen mit den Intendanten jetzt noch mal sprechen und deutlich machen, dass es mehr Einsparungen bedarf.“

Lob verteilt der Minister an den MDR. „Wir wissen, dass wir mit dem MDR eine gut aufgestellte Anstalt haben, die deutlich schlanker als andere Anstalten ist.“ Ähnlich äußert sich auch der Fraktionsvorsitzende des CDU-Regierungspartners SPD. „Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es generell Veränderungsbedarf. Ich bin sehr froh, dass der MDR dabei eine Vorreiterrolle spielt“, sagt Dirk Panter.

Der Sender umfasst drei Länder. Wilhelms Forderung, konstatiert Schenk, „drückt stark bayerische BR-Interessen“ aus. Sprich: Der Intendant setzt sich für die Standorte des Senders in Bayern ein. Die Debatte geht also weiter, in der Politik, aber auch anderswo. 311 Klagen gegen den Rundfunkbeitrag waren Ende Dezember vor sächsischen Verwaltungsgerichten anhängig. Erfragt hat das die Landtags-AfD. Dabei ging es unter anderem um Verfahren gegen Beitragsbescheide und deren Vollstreckung. Zudem gab es mehr als 177 500 Mahnverfahren 2017 – weniger als 2016.

