Mehr Sicherheit für Freiluftparker Autodiebe und Parkrempler sind gelegentlich auch in Großenhain unterwegs. Ein neues Gerät soll ihnen das Leben schwerer machen. Es kann aber mehr.

Mike Preibisch hält in der linken Hand den neuen Car-Connect-Adapter, der in vielen Autos unterhalb des Lenkrades in eine Buchse eingesteckt werden kann. Dann ist er mit dem Bordcomputer des Fahrzeuges verbunden und kann Informationen aufs Handy senden. © Kristin Richter

Großenhain. Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Wie bei einem echten Kind möchte man natürlich wissen, wo es sich gerade befindet und wie es ihm geht. Auch wenn man sich selbst nicht zur Kategorie der Helikoptereltern zählt, ist das Gefühl, die Kleinen in Sicherheit zu wähnen, ein immens wichtiges. Für Autobesitzer, denen dieses Gefühl ebenfalls nicht fremd ist, gibt es jetzt die Lösung: Die Car-Connect-App. Sie zeigt auf dem Handy an, wo das Auto parkt und noch vieles mehr.

Alles, was man dafür braucht, ist ein Car-Connect-Adapter der Telekom. Dieser ist erst seit etwa einem Monat auf dem Markt. In Großenhain erhält man ihn unter anderem beim Mobilfunk-Fachhändler Mike Preibisch am Frauenmarkt. „Wir haben schon die ersten Geräte verkauft. Und die Kunden sind echt begeistert“, erzählt er. Logisch, denn sie katapultieren damit ihren Klein- oder Mittelklassewagen sicherheitstechnisch in die Luxusklasse.

Der Adapter wird in die Schnittstelle – sie befindet sich meist im Fußraum des Fahrers – gesteckt. Diese Schnittstelle ist eigentlich für Kfz-Werkstätten gedacht. Die Mechaniker verbinden per Kabel den Autobordcomputer mit einem Werkstatt-Laptop, um mit wenigen Klicks zu sehen, wie es um das Fahrzeug bestellt ist. Sie erhalten eine Vielzahl an Informationen über das Auto, z. B. den Öl-, Kilometer- und Kraftstoffstand. All diese Hinweise liest auch der Car-Connect-Adapter und gibt sie per App an das Smartphone seines Besitzers weiter.

Mit der GPS-Funktion lässt sich auf dem Handy ganz leicht ermitteln, wo das Auto gerade steht oder fährt. Autodiebe haben es dadurch schwerer. So wie jüngst bei dem Porsche-Dieb, den die Polizei durch ganz Deutschland verfolgte und in Dresden fassen konnte. Allerdings war in dem 80 000 Euro teuren Wagen das Ortungssystem bereits integriert.

Mit dem Car-Connect-Adapter haben nun auch Fahrzeughalter mit kleinerem Geldbeutel die Möglichkeit, ihren Pkw diebstahlsicherer zu machen. Selbst dann, wenn die Diebe den Adapter entdecken. „In dem Moment, in dem sie ihn herausziehen, erhält der Autobesitzer auf seinem Handy ein Störsignal“, erzählt Preibisch. Dann wisse der Fahrzeughalter zumindest, dass sich jemand unerlaubt an dem Pkw zu schaffen macht. Und sei es auch das Ordnungsamt, das Falschparker abschleppt. Dann wisse zumindest der reuige Autobesitzer sehr schnell, wo er seinen Liebling abholen muss, so Preibisch.

Auch bei Parkplatzremplern reagiert die App sofort. Wenn der Fahrzeugbesitzer in der Nähe ist, hat er gute Chancen, den Verursacher zu erwischen. Denn leider hat es sich in letzter Zeit auch in Großenhain und Umgebung eingebürgert, dass Parkrempler Fahrerflucht betreiben, um in der Schadensklasse ihrer Kfz-Versicherung nicht hochgestuft zu werden.

Im Winter sehr wichtig ist auch eine weitere Information, die die App weitergibt. Sie liefert aufs Handy den aktuellen Ladezustand der Autobatterie. Preibisch: „Da weißt du sofort, was los ist und kannst rechtzeitig deine Batterie laden.“

Der Adapter enthält zusätzlich eine weitere Besonderheit. Dank Car Connect kann man im Auto surfen und streamen wie zu Hause. Monatlich 10 GB Highspeed-Volumen machen den Pkw zum mobilen Hotspot für bis zu fünf Handys gleichzeitig. Das kann allerdings auch dazu führen, dass Frau und Kinder das Auto nicht mehr verlassen wollen.

Einen Nachteil hat die Car-Connect-App jedoch. Sie und den dazugehörigen Adapter gibt es nur für Telekom-Kunden. Für zusätzlich 9,95 Euro pro Monat gibt es den Vertrag für die App. Bis Jahresende bietet die Telekom den Adapter für einmalig einen Euro an. Ein Bonus, um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Danach kostet er knapp 50 Euro.

