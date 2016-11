Mehr oder weniger Rhythmus im Blut In der Show „Deutschland tanzt“ agieren 16 TV-Promis – auch wenn einige in der Disco eher talentfrei sind. Sachsen wird durch eine Prinzessin vertreten.

Xenia vertritt Sachsen: Tanzen ist eine Leidenschaft der Prinzessin. Dennoch: „Am liebsten tanze ich mit Mann und Sohn in der Küche.“ © Pro7

Tanznieten und Dancing Queens: Pro 7 versucht sich an einer weiteren Tanzshow und schickt ab diesem Sonnabend mehr oder weniger Prominente aufs Parkett. In „Deutschland tanzt“ treten Comedian Oliver Pocher, Moderatorin Janin Ullmann oder Entertainer Wolfgang Lippert jeweils für ihr Bundesland an. Am Ende entscheiden die Zuschauer über den Sieger.

Seit Wochen trainieren die Kandidaten für die von Lena Gercke moderierte Show, die an drei Samstagen live aus den Bavaria-Studios in München gesendet wird. Die einen haben dabei mehr, die anderen weniger Rhythmus im Blut. „Fast alle meine Tanzerlebnisse waren irgendwie peinlich, weil ich immer auf die Tanzfläche wollte, aber dort nicht brillieren konnte“, sagt der frühere „Wetten dass..?“-Moderator Lippert (64). Auch Ex-„Dschungelcamp“-Gewinner Peer Kusmagk und Surferin Janni Hönscheid, die sich in der RTL-Nacktshow „Adam und Eva“ kennen- und lieben lernten, gehören nach eigenen Angaben in der Disco eher zu den Talentfreien: „Wir tanzen mehr im häuslichen Bereich.“

Favoriten sind andere, etwa Profitänzerin Avelina Boateng (24), Schwester von Fußballnationalspieler Jérôme Boateng, und Magdalena Brzeska (38). Die Ex-Turnerin gewann 2012 die fünfte Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ und tritt diesmal mit ihrer 14-jährigen Tochter Noemi an.

Das Finale der Show, die durch ihren Bundesländervergleich an Stefan Raabs „Bundesvision Song Contest“ erinnert, ist am 26. November. Interessant für Sachsen: Die 30-jährige Xenia vertritt den Freistaat. Die Düsseldorferin wuchs in bürgerlichen Verhältnissen in Nordrhein-Westfalen auf und lebt heute in Berlin. Sie ist eine Ururenkelin des letzten Königs von Sachsen, Friedrich August III. Mit Sachsen verbindet sie nach eigenen Worten nicht nur der Name – sie mag das Bundesland und ist oft zu Besuch. Ihr Lieblingsort ist der Leipziger Zoo. Hier hat Xenia Prinzessin von Sachsen eine Patenschaft für gefährdete Frösche.

Der Privatsender Pro 7 hofft, dass die tanzenden Promis auch den Quoten-Takt angeben. Das zumindest beweist seit zehn Jahren die RTL-Show „Let’s Dance“: Sie kam in diesem Jahr in jeder Ausgabe über die Marke von vier Millionen Zuschauern.

Dass die Tanzshows auch zu einem Boom in Tanzschulen führen, kann der Allgemeine Deutsche Tanzlehrer-Verband nicht bestätigen: „Wir haben zwar durchaus den Eindruck, dass die Tanzshows das Interesse am Tanzen an sich befördern, wissen allerdings nicht, wie sich das konkret in Buchungen niederschlägt“, erklärte der Verband. Man führe in seinen rund 800 Tanzschulen keine Statistik darüber. (dpa)

„Deutschland tanzt“, sonnabends, 20.15 Uhr, Pro 7

