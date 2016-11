Mehr Millionen für Zoo der Zukunft

Die Stadt und der Zoo Leipzig bauen das Projekt „Zoo der Zukunft“ aus. Statt der geplanten 56,5 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren 72,5 Millionen Euro in den Tiergarten fließen, wie die Stadt Leipzig am Donnerstag mitteilte. Acht Millionen Euro wird die Kommune aufbringen, weitere acht Millionen der Zoo. Das Geld soll unter anderem für das Projekt Südamerika mit den Themenwelten Pantanal, Patagonien und Feuerland bereitgestellt werden. Im Zuge der finanziellen Erhöhung werde der Zeitrahmen für den dritten Abschnitt des Projekts „Zoo der Zukunft“ um zwei Jahre bis 2022 verlängert, teilte die Stadt weiter mit.

Über die geplanten zusätzlichen Mittel der Kommune wird der Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung abstimmen. Der Zoo Leipzig gehört zu den bekanntesten Kultureinrichtungen der Stadt. Mehr als 1,6 Millionen Gäste besuchen ihn jährlich. (dpa/sn)

