Mehr Millionen für den Nahverkehr und doch zu wenig Regierung und VVO loben hohe Investitionsquoten. Den Grünen ist es zu wenig und falsch verteilt.

Baustopp nach Anwohnerklage. Dann fließt kein Fördergeld – wie für Dresdens Stadtbahn in Strehlen. © S. Ellger

Sachsen kann 2018 Investitionsvorhaben im öffentlichen Nahverkehr mit 136,6 Millionen Euro fördern, etwa sieben Millionen Euro mehr als 2017. Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) spricht bei der Vorstellung des Programms angesichts steigender Fahrgastzahlen von „gut investiertem Geld“, das auch vom Bund kommt. Der frühe Starttermin solle Verkehrsbetriebe und Kommunen Planungs- und Finanzierungssicherheit verschaffen, auch weil die Bauindustrie sehr gut ausgelastet sei, heißt es.

Die schlechte Nachricht: Unternehmen und Kommunen haben 2017 nur zwei Drittel der Infrastrukturmittel abgerufen: 86 Millionen Euro. Hauptgrund seien komplizierte Planungs- und Genehmigungsprozesse, schreibt das Ministerium. Ungenutzte Gelder würden in das neue Investpaket einfließen, heißt es auf Nachfrage der SZ. In urbanen Räumen bleibe Geld auch wegen rechtlicher Aspekte öfter ungenutzt. Wo wegen Anwohnerklagen der Bau ruhe, fließe auch kein Geld, heißt es. Beim Kauf neuer Busse und Bahnen seien die Mittel hingegen voll ausgeschöpft worden.

Angesichts des Baubooms blieben Angebote auf Ausschreibungen der Kommunen ganz aus oder gingen zu Fantasiepreisen ein, heißt es vom Ministerium. Andererseits würden Planungen und Genehmigungen immer komplexer, komplizierter und langwieriger, könnten Zeitpläne von Großvorhaben wie „Stadtbahn 2020 in Dresden“ nicht eingehalten werden. Jedoch, so räumt das Ministerium ein, seien etwa Anhörungsverfahren gewollt, „da wir keine chinesischen Zustände wollen, wo enteignet und einfach gebaut wird“. Weder Konjunktur noch Bundesgesetze könne der Freistaat direkt beeinflussen. Sachsens ÖPNV-Förderung gehöre zu den „umfassendsten, höchstdotierten, verlässlichsten und praktikabelsten in Deutschland“.

Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO), lobt dann auch die hohe Investitionsquote und frühe Finanzierungssicherheit etwa für neue barrierefreie Stationen. Für den planmäßigen Abfluss der Landesmittel müssten die beteiligten Ebenen aber personell in die Lage versetzt werden, die Plangenehmigungen beschleunigt abzuarbeiten, so Ehlen. Katja Meier, Verkehrsexpertin von Bündnis 90/Grüne im Landtag, kritisiert: „Es wäre viel mehr Geld nötig und auch möglich gewesen.“ Knapp 24 Millionen Euro seien Bundesgelder zur Förderung von Stadtbahnprojekten, die Sachsen nur weiterreiche. Zur Verbesserung der Verhältnisse in den Gemeinden bekomme das Land vom Bund jährlich knapp 88 Millionen Euro. Welche Verkehrsträger begünstigt werden, sei Ländersache. „Sachsen ist mit dem von CDU und SPD im Doppelhaushalt beschlossenen Einsatz von nur etwa 17 Prozent dieser Gelder für den ÖPNV bundesweites Schlusslicht“, so Meier. Vor zehn Jahren seien es noch 25 Prozent gewesen. 72,7 Millionen Euro fließen laut Meier in den kommunalen Straßenbau, kaum 15 Millionen in den ÖPNV. Nach Ansicht der Abgeordneten sind die Mittel vor allem in der Lausitz und im Vogtland zu gering. Vom Freistaat selbst komme das wenigste Geld: 2018 lediglich 14,2 Millionen Euro aus dem Zukunftssicherungsfonds. „Hier hat sich die Staatsregierung nicht mit Ruhm bekleckert“, sagt Katja Meier.

