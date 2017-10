Mehr Kinder unter staatlicher Fürsorge

Die Jugendämter in Sachsen haben im vergangenen Jahr die Obhut über 5 774 Kinder und Jugendliche übernommen. Das waren 1 670 mehr als im Jahr 2015, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mitteilte. Der Zuwachs ging vor allem auf Flüchtlinge zurück. Die Zahl der Fälle, in denen die Jugendämter wegen unbegleiteter Einreise aus dem Ausland aktiv wurden, stieg von 1360 auf 3115, wie das Amt mitteilte.

Zwölf Prozent der insgesamt Betroffenen kehrten innerhalb von zwei Tagen in ihr gewohntes soziales Umfeld zurück, für weitere 23 Prozent endete die sogenannte Schutzmaßnahmen innerhalb von zwölf Tagen. 3762 und damit zwei Drittel der Betroffenen wurden 15 Tage und länger in Obhut genommen.

Knapp die Hälfte aller Maßnahmen betraf die Altersgruppe der 16- bis unter 18-Jährigen. Gut ein Fünftel bezog sich auf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, wie die Behörde weiter mitteilte. (dpa)

