Mehr Jobs für Flüchtlinge Bisher scheitert der Berufseinstieg aber meist an den Sprachkenntnissen. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Nur wenige Flüchtlinge in Mittelsachsen haben bisher einen Job. Doch viele Betriebe würden gern Geflüchtete einstellen. Allerdings stoßen sie auf Hindernisse - und das sind nicht nur Sprachbarrieren. Das hat ein Forum mit knapp 20 mittelsächsischen Unternehmensvertretern in der Arbeitsagentur Freiberg gezeigt, bei dem Jobcenter, Landratsamt, Bundesamt Bamf und Netzwerk IQ vertreten waren.

Laut Susan Heine, Chefin der Arbeitsagentur Freiberg, gibt es zurzeit wenige Arbeitslose in Mittelsachsen „und damit wenig Potenzial, das wir den Unternehmen anbieten können“. Die Anzahl der Arbeitslosen ist von 33 000 im Jahr 2005 auf aktuell rund 10 700 gesunken. 86 Flüchtlinge im Alter von 18 bis 25 Jahren seien arbeitslos gemeldet. „Diese müssen wir aktiv in den Arbeitsmarkt führen“, so Heine.

Ein Flüchtling, der in Freiberg Fuß gefasst hat, ist der Syrer Basam Istanbuli. Bei der Gesprächsrunde erzählte er von seiner Flucht, teils mit dem Schlauchboot und zu Fuß. „Es war gefährlich, aber das Leben in Syrien ist noch gefährlicher.“ Derzeit absolviert der 34-jährige frühere Englischlehrer, dessen Abschluss in Deutschland nicht anerkannt wird, ein Praktikum in der Arbeitsagentur Freiberg. Seine Frau und seine zweijährige Tochter hat er inzwischen nachgeholt. Und im September will er eine Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen beginnen. Istanbuli warb um Verständnis: „Wir brauchen etwas mehr Zeit, bis wir arbeiten können. Aber wir wollen arbeiten.“

Auf der anderen Seite berichteten mehrere Firmenvertreter von erfolglosen Bemühungen, Flüchtlinge als Arbeitskräfte zu gewinnen. Timotheus Kappler, Chef der HTK Haustechnik Döbeln, sagte: „Wir wollten zwei Leute integrieren. Aber die Agentur sagte uns, dass sie keine Flüchtlinge hat, die infrage kommen.“ Enrico Böhme, Geschäftsführer der Lichtenberger Firma Bö-Fi, warf ein: „Wir suchen zwei syrische Bauhelfer, die arbeiten wollen und etwas Deutsch können.“ Peggy Kluge, bei Bö-Fi zuständig für Personal, ergänzte: „Das Thema wird schöngeredet. Ich habe vor einem Jahr bei der Agentur angefragt und gesagt, dass wir 20 Asylbewerber wollen. Doch bisher ist nichts passiert.“

Darauf erwiderte Roland König, Experte für Asyl bei der Arbeitsagentur, dass vor einem Jahr im Kreis noch nicht 20 Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden hätten. Und Jens Burow, operativer Geschäftsführer der Agentur, versicherte: „Wir werden zu Ihnen Flüchtlinge bringen, die arbeiten wollen und können.“ (FP)

