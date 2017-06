Mehr Hilfe für Sterbenskranke in Sachsen Für Schmerztherapien und Hospizarbeit stellt der Freistaat Millionen bereit. Doch Geld ist nicht alles.

Jährlich sterben in Sachsen 50 000 Menschen – zwei Drittel von ihnen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Hospizen. Viele Menschen sorgen sich, ob das mit Würde passiert. Denn Sterbebegleitung ist immer noch ein Tabuthema.

Der Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin in Sachsen fordert deshalb mehr Aufklärung. Auf dem Sächsischen Hospiz- und Palliativtag in Dresden wollen 500 ehrenamtliche Helfer, Vertreter aus Politik, Medizin und Pflegebranche in dieser Woche über Möglichkeiten diskutieren, Sterbenskranke auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten. Derzeit gibt es an Sachsens Krankenhäusern 30 Palliativstationen mit 230 Betten. Vor fünf Jahren waren es noch 24. Auf diesen speziellen Stationen sorgen sich Ärzte mit einem geschulten Team darum, dass Leiden gelindert werden. Wer unheilbar krank ist, kann zudem Hilfe in einem von acht Hospizen bekommen – darunter ein Kinderhospiz mit zehn Plätzen und fünf Elternwohnungen. „Die Gründung weiterer Hospize ist geplant“, sagt Landesverbandschefin Sylvia Schneider-Schönherr. Zudem arbeiten im Freistaat 53 ambulante Hospizdienste mit fast 2 000 ehrenamtlichen Helfern, die Sterbende zu Hause besuchen.

„Trotzdem ist die Qualität der Palliativversorgung noch nicht ausreichend“, sagt Dr. Andreas von Aretin, Ethik-Chef bei der Landesärztekammer. Dafür müsse auch die Ausbildung der Medizinstudenten weiterentwickelt werden. Prekär sei die Lage in vielen Pflegeeinrichtungen. Zu wenig Personal und Fachkenntnis lassen Sterbebegleitung nicht überall zu. „Wenn nachts teilweise 30 Bewohner von einer Fachkraft betreut werden, bleibt keine Zeit, sich genügend um Sterbende zu kümmern“, sagt Andreas Müller vom Landesverband. Deshalb sei der Einsatz ambulanter Hospizdienste in Pflegeheimen wünschenswert.

Sorge um die Finanzierung der Sterbebegleitung müsse sich dagegen keiner machen, sagt Verbandsvorsitzende Dr. Sylvia Schneider-Schönherr, die selbst Palliativärztin ist. Der Freistaat fördert Hospiz- und Palliativarbeit seit vergangenem Jahr deutlich besser. „2016 stellte Sachsen mit 944 000 Euro die bundesweit höchste Summe an Landesfördermitteln bereit“, sagt Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). Die Krankenkassen zahlten im vergangenen Jahr allein für ambulante Hospizdienste im Freistaat 3 846 000 Euro. Die AOK Plus hat acht Millionen Euro für die Versorgung von 4 100 sterbenskranken Sachsen ausgegeben. Schneider-Schönherr wünscht sich aber noch mehr ehrenamtliche Helfer und eine bessere Zusammenarbeit der Hospizdienste, um Lücken vor allem in unterversorgten ländlichen Regionen wie in Weißwasser und Nordsachsen zu schließen.

