Mehr Gewalttaten an Sachsens Schulen Erstmals seit fünf Jahren ist die Zahl der Gewaltstraftaten an Sachsens Schulen gestiegen. Die Fallzahlen insgesamt bewegen sich auf einem hohen Niveau. Wie ist das Gewaltproblem zu lösen?

Besonders häufig kommt es an Oberschulen zu Straftaten. © Oliver Berg/dpa

Dresden. Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung: Das sind die häufigsten Straftaten an Sachsens Schulen. Erstmals seit fünf Jahren ist die Zahl der Gewaltstraftaten gegen Personen und Sachen gestiegen. 2016 gab es in Sachsen nach Angaben des Landeskriminalamtes 102 Fälle von schwerer Körperverletzung an den Schulen selbst sowie auf dem Schulgelände. Das sind sechs mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der leichten Körperverletzungen ist um 21 Fälle gestiegen. Die Zahl der Sachbeschädigungen stieg von 451 auf 522. Polizeilich erfasst wurden auch mehr Straftaten gegen die persönliche Freiheit: 2016 wurden 140 Fälle von Freiheitsberaubung, Bedrohung, Nötigung und Nachstellung angezeigt. Vermehrt werden auch Lehrer Opfer dieser Straftaten.

Im Jahr 2016 konnten 807 Gewaltstraftaten aufgeklärt werden, so LKA-Sprecherin Kathlen Zink. Zu diesen Fällen wurden 892 Tatverdächtige ermittelt. Die Mehrzahl der Täter waren deutsche Staatsbürger, so Zink. Die Zahl der ausländischen Täter ist aber deutlich gestiegen. 2015 waren es sechs Prozent, 2016 etwa 16 Prozent.

Insgesamt sinkt die Zahl der Straftaten an Schulen – bleibt aber auf hohem Niveau. Im vergangenen Schuljahr wurden offiziell 3 215 Straftaten erfasst. Das teilte Innenminister Roland Wöller (CDU) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Petra Zais (Grüne) mit. Das sind etwa 600 Straftaten weniger als im Schuljahr 2015/16. Im aktuellen Schuljahr wurden bis Ende Dezember mehr als 1300 Straftaten angezeigt. Die meisten gab es mit 970 Fällen an den Oberschulen. In Grundschulen waren es 494. In den Gymnasien wurden 315 Straftaten angezeigt. Die Zahl der auf Schulhöfen verübten Straftaten ging etwa um die Hälfte zurück. 2016/17 waren es nur noch 433 Fälle. Die Zahl der Fälle an Förderschulen und freien Schulen blieb dagegen konstant.

Es sei Aufgabe der Schule, nicht nur auf Gewalt zu regieren, sondern in diesem Bereich präventiv wirksam zu werden, heißt es vom Kultusministerium. Die Schulen nutzen ihre Handlungsmöglichkeiten immer besser, sagt Sprecherin Manja Kelch. Sie hätten erkannt, dass eine schülerorientierte Lernkultur und ein positives Sozialklima einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Risikofaktoren für Gewalt zu minimieren. In der Prävention arbeiten die Schulen auch mit externen Partnern zusammen, etwa der Polizei, Beratungslehrern und Schulmediatoren.

Petra Zais sieht für Sachsen dagegen „noch viel Luft nach oben“. Ein positives Sozialklima sei die beste Gewaltprävention. „Dazu gehört für mich gegenseitige Wertschätzung, ganzheitliche Bildungsansätze und Schulsozialarbeit.“

