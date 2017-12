Mehr Gäste in der Sächsischen Schweiz Die Tourismusregionen steuern auf Besucherrekorde zu. Doch sie kämpfen mit zunehmenden Personalproblemen.

Die Basteibrücke ist bei Touristen beliebt. © dpa

Pirna. Die Mittelgebirgsregionen als attraktive Urlaubsziele in Deutschland bekommen zunehmend Konkurrenz. „Wir beobachten, dass Städtereisen stark im Kommen sind, auch die Ostsee wird als Reiseziel immer mehr gebucht“, sagte Tino Richter. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz stellte am Donnerstag zusammen mit dem Verbandsvorsitzenden Klaus Brähmig die Bilanz für dieses Jahr vor. „Aber wir können uns behaupten, das spricht für die Qualität in der Region.“

In der Tat könnte dieses Jahr das erfolgreichste seit 1990 werden. Von Januar bis Oktober kamen rund 425 000 Gäste in die Sächsische Schweiz. Das ist ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Sachsen verbuchten nur die Stadt Leipzig und das Vogtland höhere Zuwächse. Die Gäste übernachteten durchschnittlich 3,4 Mal und generierten dabei fast 1,5 Millionen Übernachtungen. Diese wichtige Marke könnte bis zum Jahreswechsel noch erreicht werden. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes liegen bisher aber nur bis Oktober vor.

Der Tourismusverband Erzgebirge zieht ebenfalls eine positive Bilanz. Dem Statistischen Landesamt zufolge haben von Januar bis Oktober rund 120 000 Gäste das Osterzgebirge besucht. Sie generierten dabei fast 414 000 Übernachtungen, was einem Anstieg um 3,2 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Mit gut 81 000 Ankünften und fast 328 000 Übernachtungen ist Altenberg Spitzenreiter in der Region.

Der zunehmende Fachkräftebedarf sei nun die größte Herausforderung für die Zukunft, so der Verband. (SZ/wer)

