Mehr Flüchtlinge holen Familien nach Sachsen

© Symbolfoto: dpa

Trotz der seit März 2016 geltenden Einschränkungen beim Familiennachzug haben anerkannte Flüchtlinge im Vorjahr deutlich mehr Angehörige nach Sachsen geholt. Das geht aus aktuellen Angaben des Innenministeriums hervor.

Demnach kamen im vergangenen Jahr insgesamt 1 102 Ausländer auf diesem Weg in den Freistaat. Im gesamten Jahr 2015, in dem die Einschränkungen noch nicht galten, waren es 710. Das teilte Innenminister Markus Ulbig jetzt in seinen Antworten auf mehrere parlamentarische Anfragen mit.

Die meisten Personen, die 2016 im Rahmen dieses Familiennachzugs nach Sachsen kamen, stammen demnach aus Syrien – insgesamt 968. Mit Abstand folgen Menschen aus dem Irak, dem Iran und aus Pakistan. Bei den nachgeholten Angehörigen handelt es sich vorrangig um die Kinder und Ehefrauen von Flüchtlingen. Um den Familiennachzug nach Deutschland gibt es heftige Debatten. Während sich etliche Unionspolitiker für stärkere Begrenzungen aussprechen, lehnen Befürworter der Regelung wie das Diakonische Werk Sachsen weitere rechtliche Hürden strikt ab. (SZ/gs)

