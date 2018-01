Mehr als 1000 Flüchtlinge reisten aus

Dresden. Mehr als 1.000 Flüchtlinge haben Sachsen im vergangenen Jahr freiwillig verlassen. Das entspreche gut einem Drittel der 3 090 Menschen, die 2017 in einer Gemeinschaftsunterkunft an einer freiwilligen Rückkehrberatung teilgenommen haben, teilte das sächsische Integrationsministerium am Dienstag in Dresden mit. Insgesamt hätten zumeist freie Träger dort knapp 1 900 Beratungen durchgeführt. Das Ministerium förderte die Rückkehrberatungen mit rund 1,3 Millionen Euro.

Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) sagte, es sei wichtig und richtig, wenn Land und Kommunen bei der Rückkehrberatung gemeinsam Verantwortung übernähmen. „Nicht alle Menschen, die zu uns gekommen sind, werden dauerhaft die Möglichkeit haben, hier zu bleiben“, sagte die Ministerin. Es sei gut, dass der Staat ihnen beistehe und Wege aufzeige, „wie sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren können“, ergänzte Köpping: „Wir wollen die Menschen nicht allein und wir wollen sie vor allem nicht schlecht beraten lassen“. (epd)

zur Startseite