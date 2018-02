Mehr als 100 km/h zu schnell

Meerane. Mit 211 Stundenkilometern ist ein 71-Jähriger über die Autobahn 4 im Landkreis Zwickau gerast - erlaubt war Tempo 100. Der Mann sei am Montag mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Meerane buchstäblich an dem Messfahrzeug der Polizei „vorbeigeflogen“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 71-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen. (dpa)

zur Startseite

Artikelempfehlung Mehr als 100 km/h zu schnell Meerane. Mit 211 Stundenkilometern ist ein 71-Jähriger über die Autobahn 4 im Landkreis Zwickau gerast - erlaubt war Tempo 100. Der Mann sei am Montag mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Meerane buchstäblich an dem Messfahrzeug der Polizei „vorbeigeflogen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/mehr-als-100-kmh-zu-schnell-3882801.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: