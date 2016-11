Mehr Alkoholvergiftungen bei Kindern Erstmals seit Jahren steigt die Zahl der Krankenhausbehandlungen. Sachsens Sozialministerium setzt auf Prävention.

Im vergangenen Jahr wurde in Sachsen bei 472 Jungen und 295 Mädchen eine Alkoholvergiftung diagnostiziert. © dpa

Aufwachen nach dem Komasaufen: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Sachsen, die nach dem Konsum von Alkohol im Krankenhaus landen, ist gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im vergangenen Jahr 768 Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren mit der Diagnose „aktuter Rausch“ oder „Alkoholvergiftung“ in sächsischen Krankenhäusern stationär behandelt. 2014 waren es noch 64 Fälle weniger. Auch die Zahl der Zehn- bis 15-Jährigen mit Alkoholvergiftung ist gestiegen – 2015 waren es 126 Fälle. Alkohol ist damit der mit Abstand häufigste Behandlungsgrund im Zusammenhang mit Drogen – weit vor den Krankenhausaufenthalten wegen Crystal- oder Cannabiskonsums.

Damit dreht sich die Entwicklung der vergangenen Jahre wieder um. Die Zahl der Alkoholvergiftungen unter Jugendlichen war seit 2012 zurückgegangen, und erstmals seit fünf Jahren mussten wieder mehr Kinder wegen des Konsums von Alkohol im Krankenhaus behandelt werden. Zwischen 2010 und 2014 hatte sich deren Zahl von 160 auf 107 Fälle verringert.

Auffällig ist, dass bei den Jüngeren mehr Mädchen (69) betrunken in eine Klinik eingeliefert werden müssen als Jungen (57). Bei den Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren gibt es über ein Drittel mehr männliche als weibliche Patienten. Im Jahr 2015 wurde bei 472 Jungen und 295 Mädchen eine Alkoholvergiftung diagnostiziert.

„Die Zahl ist und bleibt besorgniserregend“, sagt Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). „Jedes Kind und jeder Jugendliche, der wegen Alkoholvergiftung stationär behandelt werden muss, ist einer zu viel.“ Es sei bekannt, dass Kinder und Jugendliche in der Entwicklungsphase ausprobieren und Grenzen austesten. Dazu gehöre oft auch Konsum von Alkohol oder Tabak. Deswegen brauche es frühzeitige und altersgerechte Aufklärung – etwa über das sogenannte Komasaufen. „Hier braucht es auch Vorbilder im Elternhaus oder der Familie, die über die Gefahren von Alkoholkonsum offen sprechen“, so Sozialministerin Klepsch. „Wir müssen aber die Kinder noch stärker in ihren Lebenswelten abholen.“ Das Ministerium setzt auch auf Prävention in Schulen.

Die Zahlen müssten Anlass dazu sein, den Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren, heißt es im aktuellen Bericht der Suchtkrankenhilfe in Sachsen. Im neuen Präventionsgesetz wurde das als Ziel formuliert. Das Sozialministerium will Präventionsprogramme wie das „Hart am Limit“-Projekt fortsetzen: Kinder und Jugendliche, die mit Alkoholvergiftung stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, werden dort direkt angesprochen und beraten.

