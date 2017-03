Medizin-Interesse aus Indien Ein Ärztenetzwerk will junge Mediziner in die Oberlausitz locken und meldet erste Erfolge. Auch für Niesky.

Dem Patienten Oberlausitz fehlt medizinischer Nachwuchs. Mit einer Imagekampagne will das Ärzte-Netz-Ostsachsen die Vorzüge der Region in den Vordergrund stellen und jungen Nachwuchs an die Neiße locken. © dpa

Der erste Mediziner, der sich aufgrund der Werbekampagne des Ärzte-Netz-Ostsachsen für eine Facharztausbildung in der Oberlausitz interessiert, kommt aus Indien. Das berichtet Netzwerk-Manager Hans-Joachim Tauch auf Nachfrage. Und der junge Inder ist nicht der einzige, der das Video der Nieskyer Filmemacher Sachsenhits gesehen hat. Mehr als 1 200-mal ist der Streifen im Internet bereits abgerufen worden. Mit entspannter Klaviermusik und Bildern von reizvollen Landschaften sollen Ärzte für das entschleunigte Leben zwischen Görlitz und Bautzen begeistert werden. In erster Linie zielen die Macher dabei auf junge Fachkräfte aus Deutschland. Bis heute gibt es keine englische Version der Internetseite.

Das Interesse aus Indien bestätigt aber auch Hans-Joachim Tauch darin, dass die Kampagne perspektivisch erweitert werden könnte. „Wir werden mittelfristig über eine Übersetzung der Internetseite nachdenken“, sagt er. Auch wenn der junge Mediziner aus Indien sich auf der deutschsprachigen Internetseite zurechtgefunden hat. Auch wenn ihn nach anderthalb Monaten noch keine Anfrage aus Deutschland erreicht hat, zieht Hans-Joachim Tauch ein erstes positives Fazit der Werbeaktion. So sei etwa die Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer vertieft worden, und diese habe die Aktion auch verlinkt.

Aufmerksamkeit ist eine wichtige Währung für das Ärzte-Netz-Ostsachsen, um Fachkräfte in die Oberlausitz zu locken. Dem Verbund gehören mittlerweile schon 22 Mediziner an. Tendenz steigend. Denn aufmerksam geworden durch die aktuelle Kampagne will eine weitere Ärztin dem Netzwerk beitreten, teilt Hans-Joachim Tauch mit. Je mehr Mediziner sich in dem Verbund organisieren, umso vielfältigere Ausbildungsmöglichkeiten kann das Netzwerk später jungen Ärzten bieten, die ihren Facharztabschluss an der Neiße machen möchten. Darum sei auch jeder weitere Mediziner, der beitritt, eine gute Nachricht, meint der Netzwerk-Manager. Auch ein Steuerbüro hat dem Ärzte-Netz-Ostsachsen zugesagt, die aktuelle Kampagne zu unterstützen.

In den kommenden Wochen soll das Marketing nicht nur im Internet ausgebaut werden. Hans-Joachim Tauch will etwa die Insidermesse in Löbau besuchen. Trotzdem liegt das Hauptaugenmerk weiter auf den digitalen Kanälen. Viel versprechen sich die Mediziner von Erfolgsgeschichten, die im kommenden halben Jahr veröffentlicht werden sollen und zum Beispiel von jungen Ärzten erzählen, die sich schon in der Oberlausitz niedergelassen haben.

Für den Raum Niesky kündigt sich außerdem eine neue Erfolgsgeschichte an. Laut Hans-Joachim Tauch will sich eine junge Ärztin in der Region weiterbilden lassen. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass die Kleinstadt perspektivisch eine neue niedergelassene Ärztin erhält. „Ob unsere Kampagne bei ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt hat, kann ich nicht sagen“, so der Netzwerk-Manager.

In jedem Fall hat sich die junge Medizinerin für das Weiterbildungsangebot in der Oberlausitz entschieden. „Wir sind dabei, das weiter auszubauen“, sagt denn auch Hans-Joachim Tauch. Die Initiative dürfe an dieser Stelle nicht aufhören, sondern müsse weitergeführt werden. Dass die Oberlausitz Werbung in eigener Sache nötig hat, beweist auch ein Kommentar unter dem Kampagnenvideo des Ärzte-Netz-Ostsachsens. „Ich bin zwar Deutscher und Christ, sehe auch europäisch aus, trage aber einen ausländischen Namen“, schreibt dort ein Nutzer und äußert Sorgen, sich deswegen in Ostsachsen niederzulassen.

Ein anderer Nutzer rät dem Skeptiker zu. „In Görlitz fallen Sie heute eher auf, wenn Sie als Dr. Meyer eine Praxis eröffnen. Wir bekommen jedes Jahr mehrere Hundert neue Einwohner aus Polen. Für die Stadt wird es zur Normalität“ schreibt er. Es gebe längst eine Vielzahl guter Ärzte aus Polen und Tschechien. Das hat auch Volker Höynck vom ostsächsischen Ärztenetzwerk in der Vergangenheit schon bestätigt.

Doch er und die anderen Mitglieder wollen in erster Linie Hausärzte gewinnen. Dafür brauche es aber auch entsprechende Sprachkenntnisse, erklärt er. Ausländische Ärzte erlernen diese am besten, wenn sie ihre Facharztausbildung in einer Klinik machen.

