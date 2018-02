Medien: Totes Baby in Mülltonne entdeckt

Polizisten stehen in Leipzig vor einem Wohnhaus im Waldstraßenviertel. Hier fand man die Leiche eines Babys. © Sebastian Willnow/dpa

Leipzig. In einem Leipziger Hinterhof ist laut Medienberichten am Donnerstag ein totes Baby gefunden worden. Es lag in einer Mülltonne, wie „Leipziger Volkszeitung“ und „Bild“-Zeitung übereinstimmend berichteten. Kriminaltechniker hätten Container durchsucht und Spuren gesichert. Auf Fotos waren Ermittler am angeblichen Fundort zu sehen.

Die Polizeidirektion Leipzig bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur lediglich, dass in der Jacobstraße im Leipziger Waldstraßenviertel seit den frühen Morgenstunden ein Polizeieinsatz laufe. Die Kriminalpolizei sei ebenfalls vor Ort. (dpa)

