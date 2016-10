Maßnahmenpaket gegen Lehrermangel beschlossen

Die Attraktivität des Lehrerberufs soll sich verbessern. Mit den von Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) erarbeiteten Maßnahmen soll das in Sachsen glücken. © dpa

Die schwarz-rote Koalition hat sich auf ein Maßnahmenpaket gegen den Lehrermangel in Sachsen verständigt. Das Kabinett stimmte den Plänen in der Nacht zum Mittwoch in Dresden zu. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.

Mit dem Paket soll die Attraktivität des Lehrerberufs verbessert werden. Es wurde erwartet, dass die Regierung im Laufe des Mittwochs Einzelheiten dazu mitteilen wird. Eigentlich hatte sich das Kabinett schon am Sonntag vor einer Woche einigen wollen.

Das von Finanzminister Georg Unland und Kultusministerin Brunhild Kurth (beide CDU) vorbereitete Paket war jedoch bei der SPD auf Widerstand gestoßen. (dpa)

zur Startseite