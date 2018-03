Maskierte scheitern mit Automatensprengung

Bernsdorf. Zwei maskierte Männer haben in Bernsdorf (Landkreis Bautzen) vergeblich versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz wollten sie am Samstagmorgen in einer Sparkassenfiliale ein Gas-Luft-Gemisch in den Automaten einleiten. Das misslang jedoch, es kam lediglich zu einer Verpuffung außerhalb des Automaten. Die mutmaßlichen Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)

