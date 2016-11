Martins Knutschkugel Er hatte unfassbar viel Pech in seinem jungen Leben und überlebte gerade so. Ein kleines Auto ist für Martin Zeihe nun ein lang ersehnter Lichtblick.

Martin Zeihes „Knutschkugel“ – Lichtblick half bei der Anschaffung. © Ronald Bonß

Er umrundet sein neues Auto, öffnet die Türen, streicht fast zärtlich übers Dach und zeigt, wie er als großer, kräftiger Kerl in den Kleinwagen passt, wie er Platz schaffen kann fürs Gepäck und für seinen Hund. In den letzten Tagen ist er bereits mehr gefahren als der Vorbesitzer seines „Garagenwagens“ im ganzen Jahr. Und er hat vorsorglich schon mal ein Blechteil gewechselt am zehn Jahre alten Citroen C2. Die „Knutschkugel“ soll schließlich lange halten. Eigentlich ist Martin Zeihe von Beruf Taxifahrer und damit gewohnt, weit größere Autos zu fahren, privat hatte er einen Mitsubishi Galant. Seine Zuneigung zu seinem „neuen“ Kleinwagen hat eine lange Vorgeschichte.

Der Unfall

Sie beginnt im September 2012 im Dresdner Stadtteil Mickten, in der Nähe vom Ballhaus Watzke. Er hatte gerade sein Taxi abgestellt und wollte nach dem Dienst in seinem Wagen nach Hause fahren. Da torkelt plötzlich ein Betrunkener auf die Straße, direkt vor sein Auto. Zeihe will ihm ausweichen und knallt in eine Straßenbahn. Er verletzt sich leicht, der Betrunkene bricht sich den Kiefer und holt sich viele blaue Flecken. Zeihes Auto ist nur noch ein Haufen Blech. Totalschaden. Die nächsten Monate überbrückt er privat mit seinem Taxi, der Arbeitgeber zeigt Verständnis.

Die Krankheit

Im April 2013 gehen dann die Schmerzen los. Er bekommt Rückenprobleme, kann kaum noch atmen. Von einem Notarzt muss er sich anhören, dass der in seinem Alter auch manchmal keine Lust zum Arbeiten hatte. Zwei Tage später fällt er im Bad um. Die Diagnose im Krankenhaus können selbst die Ärzte kaum glauben: Martin hat mehrere Schlaganfälle erlitten. Mit 24. Jetzt wird er wochenlang gecheckt. Das Ergebnis: akute Leukämie. Der Blutkrebs hat auch die Schlaganfälle ausgelöst. „Die Diagnose hat mir komplett die Beine weggezogen.“

Sein Vater war an Lungenkrebs gestorben, als er drei war. Der Opa starb an Krebs, die Oma auch. Die Schwester hatte Gebärmutterhalskrebs, der Onkel Speiseröhrenkrebs. Seinen ältesten Bruder sieht er jetzt an seinem Bett zum ersten Mal weinen. Seine Mutter und seine fünf Geschwister kümmern sich liebevoll um den Jüngsten. Diese Zuwendung gehört zu den bewegendsten Momenten seines Lebens.

Dann geht es los mit der Chemotherapie. Immer einen Monat Bestrahlung, dann einen Monat Pause. Das läuft so bis Anfang 2014. Es wird besser mit dem Krebs, aber nun ist das Immunsystem kaputt. Er steckt sich bei seiner kleinen Nichte mit einem Infekt an. Es kommt der Tiefpunkt, an dem eines Tages niemand weiß, ob er die Nacht überleben würde.

Martin Zeihe überlebt, aber fühlt sich miserabel. Krank, arbeitslos, ohne Auto wie festgebunden in der Wohnung, nutzlos. Wahrscheinlich, so meinen die Ärzte, ist er wegen der Bestrahlungen auch zeugungsunfähig geworden. Er wollte doch heiraten, Kinder bekommen, ein Haus für sie bauen. Seine Träume lösen sich im Nichts auf. Schwere Depressionen sind die Folge, er denkt an Suizid. Erst Chiva, ein friedliebender Kampfhund-Mischling, holt ihn immer mal wieder auf die Beine. Denn Chiva muss regelmäßig raus. Sie ist eine Zeit lang für ihn der einzige Grund, morgens aufzustehen.

Der erste Lichtblick

Eine Mitteilung, die ihn vor genau einem Jahr völlig überraschend erreicht, erlebt Zeihe dann wie ein Wunder: Ein Vaterschaftstest bestätigt, dass er einen kleinen Sohn hat. Finn ist heute vier Jahre alt, Martin verbringt so viel Zeit mit ihm, wie es nur möglich ist. Sie spielen zusammen und entdecken die Welt. Dem jungen Mann wird dabei bewusst, dass er einen Gedanken zulässt, den sonst nur alte Menschen hegen: Dass ich das noch erleben darf.

Inzwischen geht es auch mit seiner Gesundheit langsam bergauf. Er weiß jetzt, dass die Leukämie besiegbar ist. Sein Zustand ist von der Tagesform abhängig. Manchmal geht es schon ganz gut, manchmal quälen ihn diverse Folgeerkrankungen. Wenn alles gut geht, kann er vielleicht im Frühjahr 2018 wieder Taxi fahren. Frühestens. Das mag noch weit hin sein, aber es ist doch schon mal ein Ziel.

Der Prozess

Im Mai 2013, als Martin Zeihe mit der Leukämie zu kämpfen beginnt, findet in Dresden ein Prozess gegen den Betrunkenen statt, der den Unfall mutmaßlich verursachte. Martin hatte auf Schadenersatz geklagt. Das Urteil: Der Betrunkene trägt die volle Schuld und soll 7 500 Euro Schadenersatz zahlen. Nur: beim Verurteilten ist nichts zu holen, es liegen bereits mehrere Pfändungen vor. Martin bleibt auf den Kosten sitzen. Die Rücklagen sind aufgebraucht. Er hat kein Geld für ein Auto.

Wie so oft im Leben hilft die Mutter weiter. Sie sucht Rat und geht deshalb zum Weißen Ring, zur Diakonie, zur Caritas. Sie erzählt immer wieder die Geschichte ihres Sohnes, wie sehr er auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen ist, um die täglichen Dinge des Lebens in den Griff zu bekommen, die vielen Arzttermine. Und nicht zuletzt ist er in Dresden von seinem Freundeskreis abgeschnitten, der zum größeren Teil im Raum Weinböhla zu Hause ist.

Alle berührt Martins Geschichte, alle bemühen sich. Aber wer kann helfen? Die Jose-Carreras-Stiftung hat die entscheidende Idee: Ein älterer Herr aus Dippoldiswalde war kürzlich gestorben, er hatte sein Hab und Gut der Stiftung vermacht. Dazu gehört der kleine Citroen, wenig gefahren. Andere halfen, um das Auto fahrbereit zu machen. Die Stiftung Lichtblick der Sächsischen Zeitung gab 1 000 Euro dazu, um das Auto zu reparieren und anzumelden.

Der zweite Lichtblick

Im Oktober hat Martin Zeihe die Autoschlüssel bekommen. „Ich habe mich sehr gefreut, ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Ja, ich gebe es zu: Mir kamen die Tränen.“ Es ist ihm wichtig, dass allen gedankt wird, die geholfen haben, dass er wieder mobil sein kann. Auch allen Lichtblick-Spendern. Jetzt kann er seinen Sohn in Pirna besuchen, die Mutter in Radebeul, die Freunde in Weinböhla. Mit seiner „Knutschkugel“ ist er wieder mittendrin im Leben. Und Chiva hat er hintendrin.

So lässt sich helfen

Seit drei Wochen läuft die 21. Spendenaktion von Lichtblick. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen in Ostsachsen, die unschuldig in Not geraten sind. Der Überweisungsbeleg gilt bis 200 Euro als Spendenquittung. Für größere Spenden senden wir bei Angabe der Adresse eine Bescheinigung. Ein Überweisungsvordruck liegt der heutigen Zeitung bei. Ihr Kontakt: Hilfesuchende wenden sich bitte an Sozialverbände, Sozialämter und gemeinnützige Vereine, mit denen Lichtblick zusammenarbeitet.

Erreichbar ist Lichtblick montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0351 4864-2846, Fax -9661, E-Mail: Lichtblick@ddv-mediengruppe.de.

Postanschrift: Sächsische Zeitung, Stiftung Lichtblick, 01055 Dresden

www.lichtblick-sachsen.de

