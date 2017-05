Marke längst eingestellt

Ein Polizeibeamter der Polizeidirektion Chemnitz fährt am 5. Mai 2017 auf einer der Maschinen vom Typ „Victory Cross Country Tour“. © dpa

Böse Überraschung für Sachsens Polizei, die am vergangenen Freitag neue Spezialmotorräder in Dienst genommen hat. Die Maschinen der US-Marke Victory werden nämlich seit Jahresanfang nicht mehr produziert. Der Konzern Polaris hatte damals überraschend das weltweite Aus für die Motorradmarke verkündet.

In Sachsen wurden die vier Modelle „Victory Cross Country Tour“ vor ihrer Inbetriebnahme aufwendig umgebaut. So haben sie neben einem Laptop mit Verbindung zum Polizei-Netz auch ein Drogenprüfgerät, einen Schallpegelmesser sowie eine Geschwindigkeitsmessanlage an Bord. Diese Spezialausstattung wurde im Rahmen eines deutsch-tschechischen Gemeinschaftsprojektes entwickelt und zu 85 Prozent durch die EU finanziert. Die Kosten für den Ankauf und den Umbau betrugen fast 50 000 Euro pro Motorrad.

Die Polizeidirektion Chemnitz, die für die vier Maschinen unmittelbar zuständig ist, erklärte auf Anfrage, dass es vor der Bestellung im vergangenen Jahr keinerlei Anzeichen für die Einstellung der Produktion gegeben hätte. Da aber der frühere Hersteller eine Zehn-Jahres-Garantie für die Lieferung von Ersatzteilen gebe, sei nicht mit Beeinträchtigungen beim Einsatz der Motorräder im Polizeidienst zu rechnen. Mit der Wartung der Maschinen wurde eine Werkstatt in Chemnitz beauftragt. (SZ/gs)

