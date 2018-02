Manufaktur will Laden am Neumarkt Nach der Insolvenz der „Piazza Nova“ könnte es in der Landeshauptstadt Meissener bald in 1-A-Lage geben.

Wo derzeit das Restaurant „Piazza Nova“ verkauft wird, könnte in Dresden schon bald echtes Meissener von der Porzellanmanufaktur ausgestellt werden. © Rene Meinig

Meißen/Dresden. Die Frauenkirche in direkter Nachbarschaft und garantierte Laufkundschaft. Es gibt schlechtere Voraussetzungen für ein neues Geschäft, welches auf Interesse stoßen soll. Wo derzeit der Italiener „Piazza Nova“ verkauft, könnte schon bald echtes Meissener von der hiesigen Porzellanmanufaktur ausgestellt werden. Denn der Italiener hat im November Insolvenz angemeldet. Laut Informationen von Manufaktur-Sprecherin Sandra Jäschke prüfe man die Möglichkeit, mit einem edlen Flagship-Store in das Quartier QF in der Dresdner Innenstadt einzuziehen. Zwar sei die Manufaktur schon in der Landeshauptstadt präsent, jedoch eher verstreut. Unter anderem gibt es das Porzellan mit den Blauen Schwertern bereits im Untergeschoss des QF am Hotel Hilton sowie im Karstadt auf der Prager Straße.

Was bislang fehlt, ist eine zentrale Boutique. „Wir sind an verschiedenen Standorten interessiert. Es laufen Gespräche für den Standort im Quartier QF“, so Sandra. Jäschke. Was derweil aus den anderen Meissen-Shops im Zentrum Dresdens wird, sei von dem Ausgang der Gespräche sowie von den bestehenden Mietverträgen abhängig. (SZ)

